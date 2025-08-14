living cost indicators
باكستان تعلن تشكيل قوة صاروخية جديدة لمواجهة الهند

14
AUGUST
2025
أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف خلال مراسم أقيمت في إسلام آباد تشكيل قوة صاروخية جديدة في الجيش، استمرارا لتعزيز قدرات البلاد العسكرية في مواجهة الهند.

وجاء هذا الإعلان في ذكرى الصراع الأكثر شدة بين باكستان والهند منذ عقود، والذي اندلع في مايو الماضي، وقبل يوم واحد من احتفالات البلاد بالعيد الـ78 لاستقلالها.

وأكد شريف في بيان صادر عن مكتبه أن القوة الجديدة "ستكون مجهزة بتكنولوجيا حديثة"، واصفا إياها بـ"علامة فارقة" في تعزيز القدرات القتالية للجيش الباكستاني. وعلى الرغم من عدم كشفه عن تفاصيل إضافية، أفاد مسؤول أمني رفيع بأن القوة ستتمتع بقيادة مستقلة داخل الجيش، وستكون مسؤولة عن إدارة الصواريخ ونشرها في حال نشوب حرب تقليدية.

وأضاف المسؤول: "من الواضح أن الهدف هو مواجهة التهديدات الهندية". وتأتي هذه الخطوة في إطار السباق العسكري المستمر بين البلدين، اللذين يمتلكان أسلحة نووية، منذ استقلالهما عن بريطانيا عام 1947.

شهدت العلاقات بين الجارتين توترا حادا في أبريل الماضي بعد مقتل 26 مدنيا في الجزء الهندي من كشمير، وهو هجوم اتهمت نيودلهي باكستان بالوقوف خلفه، وهو ما نفته إسلام آباد. وفي مايو، اندلع قتال عنيف بين الجانبين، شمل استخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة والمقاتلات، قبل أن يتوقف بعد وساطة أمريكية أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب.

في حين تعترف باكستان بدور الولايات المتحدة في وقف إطلاق النار، وتنكر الهند ذلك، مؤكدة أن الاتفاق تم عبر مفاوضات مباشرة بين الجيشين.

يذكر أن هذه الخطوة العسكرية الجديدة تظهر استمرار سباق التسلح بين البلدين، وسط مخاوف دولية من تصاعد النزاع في منطقة كشمير المتنازع عليها.

روسيا اليوم
