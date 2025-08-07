ابنة هولك هوغان اصطحبت أطفالها إلى الشاطئ بدلا من حضور جنازة والدها.. لهذا السبب

A + A -

كشفت بروك ابنة هولك هوغان، أنها لم تحضر جنازة والدها، يوم الثلاثاء، لأنها شعرت أن أسطورة المصارعة لم يكن يريد تواجدها، وبدلا من ذلك اصطحبت أطفالها إلى الشاطئ.

اجتمع أصدقاء وعائلة نجم "دبليو دبلوي إي"، يوم الثلاثاء، في فلوريدا لحضور جنازته بعد وفاته أواخر الشهر الماضي.

توفي هوغان، واسمه الحقيقي تيري بوليا، بسبب سكتة قلبية في 24 يوليو، وكان يعاني من سرطان الدم أيضا.

ولم تحضر بروك مراسم التشييع، وأوضحت في رسالة مطولة على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي: كان والدي يكره الجنائز، لم يكن يحب التواجد أبدا، وأنا ممتنة لجميع الأشياء التي تم تنظيمها لتكريمه، بصفتي ابنته، كان عليّ أن أتخذ قراري الخاص بتكريمه بأفضل طريقة ممكنة وأكثرها صدقا.

وأضافت: بدلا من الذهاب إلى الجنازة، قمت باصطحاب أطفالي إلى الشاطئ.

وكشفت ابنة أسطورة المصارعة أن هوغان كان يحب الجلوس على الكرسي في الشاطئ لمراقبة الأمواج.

يذكر أن علاقة بروك (37 عاماً) بوالدها شهدت الكثير من الاضطرابات، إذ انقطعا عن بعضهما منذ سنوات بسبب عدة مشاكل، منها طريقة معاملته المزعومة لها، كما انتقلت إلى فلوريدا لتكون بقربه في آخر سنوات عمره لكن لم يعد يرغب بالتواصل معها.

وحذف هوغان اسم ابنته من وصيته، لكنها من المتوقع أن تحصل على بعض الأموال من صندوق تأمين على الحياة أنشأه المصارع الراحل، إذ تخطط لتخصيص هذا المبلغ المتواضع لتعليم أبنائها.

وتمت مراسم جنازة هوغان في لارغو بولاية فلوريدا، وسط أجواء عائلية خاصة، وتواجدت ليندا زوجة هوغان السابقة، التي كانت متزوجة من المصارع من عام 1983 إلى 2009، على الرغم من خلافاتهما في الأشهر التي سبقت وفاته.