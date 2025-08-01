البدء في بناء قاعة ترمب في البيت الأبيض سبتمبر المقبل

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قال البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن الرئيس دونالد ترمب أمر ببناء قاعة احتفالات بتكلفة 200 مليون دولار في الجزء الشرقي من المقر الرئاسي سيبدأ العمل فيها شهر سبتمبر (أيلول).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إنه سيتم «تحديث» الجناح الشرقي من البيت الأبيض ضمن المشروع، وسيتم نقل موظفي الجناح الشرقي، بمن فيهم مساعدو السيدة الأولى ميلانيا ترمب، مؤقتاً.

وأضافت، وفقاً لوكالة «رويترز»، أن المشروع سيدفع ثمنه ترمب ومانحون آخرون. واشتكى ترمب مراراً من افتقار البيت الأبيض إلى قاعة احتفالات واسعة للترفيه.

وبني الجناح الشرقي للبيت الأبيض عام 1942 خلال الحرب العالمية الثانية، ويضم مكاتب السيدة الأولى وفريقها وقاعة مسرح وسينما.