روسيا تحت وقع الزلازل.. زلزال جديد يضرب هذه المنطقة!

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ضرب زلزال بقوة 4.4 درجة صباح اليوم الأربعاء جمهورية ألتاي في جنوب سيبيريا الروسية، بحسب ما أفادت به خدمة المسح الجيوفيزيائي الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، في تطور يأتي بعد ساعات فقط من زلزال عنيف هزّ شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى الشرق الروسي.

ووفق البيان الرسمي، تم تسجيل مركز الزلزال على بُعد نحو 30 كيلومتراً من قرية كيزيل تاش الواقعة جنوب جمهورية ألتاي، بالقرب من المثلث الحدودي الذي يجمع منغوليا والصين وكازاخستان. وقد بلغت شدة الهزات 5.5 درجة عند مركز الزلزال، إلا أن وزارة الطوارئ الروسية أكدت عدم تسجيل أي إصابات بشرية أو أضرار مادية حتى الآن.

وتأتي هذه الهزة الأرضية بعد ساعات فقط على زلزال عنيف بلغت قوته 8.7 درجة ضرب شبه جزيرة كامتشاتكا، ما جعل منه أقوى هزة أرضية تشهدها المنطقة منذ عشرات السنين، ما أثار حالة من القلق بشأن احتمالية نشاط زلزالي متصاعد في روسيا خلال الأيام المقبلة.