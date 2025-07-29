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حالة من الرعب بسبب مجزرة في نيويورك.. هذا ما حصل في الطابق 32!

29
JULY
2025
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منطقة وسط مانهاتن، إحدى أشهر مناطق مدينة نيويورك، هجوماً مسلّحاً مروّعاً، صباح اليوم الثلاثاء، ما أدّى إلى حالة من الذعر والفوضى بين المارة والموجودين في ناطحة السحاب رقم 345، حيث وقعت المجزرة في الطابق 32 من المبنى.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام أميركية، أسفر الهجوم عن مقتل 5 أشخاص، بينهم 4 مدنيين وشرطية، بينما أُصيب عدد آخر بجروح، وُصفت بعضها بالخطيرة. وأفادت صحيفة "نيويورك بوست" بأن المسلح يُدعى شين تامورا، وقد أطلق النار باستخدام بندقية هجومية من طراز AR-15 من شركة Palmetto State Armory، قبل أن يُقدم على الانتحار داخل أحد المكاتب.

وتتضمن ناطحة السحاب المستهدفة مقارّ لعدد من الشركات البارزة، من بينها اتحاد الدوري الوطني لكرة القدم الأميركية (NFL)، وشركة الأدوية "بريستول مايرز سكويب"، وشركتا "بلاكستون" و"كيه بي إم جي" الماليتان.

التحقيقات الأولية استبعدت وجود خلفيات إرهابية للهجوم، ورجّحت مصادر أمنية أن يكون الدافع شخصياً، مشيرة إلى أن تركيز التحقيق حالياً ينصبّ على احتمال استهداف مكتب اتحاد كرة القدم الأميركية بشكل خاص.

وفي بيان صادر عنه بعد الحادث، عبّر عمدة نيويورك زهران ممداني عن حزنه العميق، وقال: "أشعر بحزن عميق لسماع نبأ إطلاق النار المروع في ميدتاون. أضمّ تعاطفي إلى الضحايا وعائلاتهم وضابط شرطة نيويورك الذي كان في حالة حرجة. كما أنني ممتنٌ للغاية لجميع المستجيبين الأوائل على الأرض".

ولا تزال السلطات الأمنية في نيويورك تتابع التحقيقات المكثفة في خلفيات الهجوم، في وقت أُغلقت فيه المنطقة جزئياً، وتم تعزيز الإجراءات الأمنية في محيط مانهاتن.

 

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