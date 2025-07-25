وزير إسرائيلي يرد على إعلان ماكرون بفيديو "صفعة الزوجة"!

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هاجم وزير إسرائيلي، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، باستخدامه فيديو مثير للجدل لزوجته، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الفرنسي عزمه الاعتراف رسميا بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.

في لفتة ساخرة، أعاد وزير شؤون الشتات الإسرائيلي، عميخاي شيكلي، نشر مقطع فيديو يظهر فيه الرئيس ماكرون وهو يُصفع من قبل زوجته بريجيت، وأرفقه بتعليق قال فيه: "أيها الرئيس ماكرون، باسم الحكومة الإسرائيلية، هذا هو ردنا على اعترافكم بدولة فلسطينية".

قصة الفيديو المثير للجدل

قبل شهرين، أحدث مقطع فيديو يظهر تلقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صفعة قوية على وجهه أمام الملأ ضجة كبيرة في فرنسا.

وأظهر الفيديو زوجة الرئيس، بريجيت ، وهي توجه صفعة على وجه ماكرون أثناء خروجهما من طائرة كانت قد هبطت في فيتنام، في مشهد تم تفسيره بطرق مختلفة.

وقد بدت على ماكرون بعض الدهشة للحظات، قبل أن يستعيد توزانه البروتوكولي ويغادر الطائرة.

وخلال هبوطهما على متن سلم الطائرة، حاول ماكرون الإمساك بذراع زوجته، لكنها رفضت وابتعدت.