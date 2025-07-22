تحذيرات من عواصف مغناطيسية قد تؤثر على الأرض.. في هذه الايام!

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أصدر معهد أبحاث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية تقريراً حذّر فيه من احتمال تأثر الأرض بعواصف مغناطيسية خلال يومي الأربعاء والخميس.



وجاء في التقرير: "تشير التقديرات إلى احتمال تأثر الأرض بعاصفة مغناطيسية يوم الأربعاء، 23 تموز الجاري. كما يُحتمل أن تتأثر الأرض بعاصفة مغناطيسية أخرى يوم الخميس، 24 تموز".

وأضاف التقرير: "من المتوقع أن يكون نمو كثافة الرياح الشمسية معتدلا، لذلك من غير المرجح أن تكون العواصف المغناطيسية التي ستؤثر على الأرض قوية. ويقدّر احتمال حدوث عاصفة مغناطيسية من المستوى الثاني بـ6%. ومن المفترض ألا تتجاوز المدة الإجمالية للاضطرابات في المجال المغناطيسي للأرض يومين".



وأشار التقرير إلى أن سبب هذه العواصف هو ثقب إكليلي متوسط الحجم على سطح الشمس، يقع حاليا في الجهة المقابلة للأرض. (روسيا اليوم)