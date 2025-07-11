إخلاء جزئي لغراند كانيون بسبب حرائق غابات

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أجبرت حرائق غابات آخذ نطاقها بالاتساع السلطات على إخلاء جزء من منطقة غراند كانيون الشهيرة الجمعة، مع حضّ جهاز المتنزهات الوطنية الأميركي الزوار على التحلي بالهدوء، على ما أوردت "وكالة الصحافة الفرنسية".

إخلاء منطقة نورث ريم في شمال غراند كانيون والتي تعتبر أقل جذبا للسياح مقارنة بساوث ريم الواقعة في جنوبه، جاء بسبب حريق سمّي "وايت سيدج".

وجاء في تنبيه الجهاز أن "الأشخاص الذين يتم إجلاؤهم يتعين عليهم الانتقال بهدوء وبسرعة طبيعية وملازمة الطرق المعبّدة"، مشيرا إلى أن منطقة نورث ريم "أغلقت لهذا النهار وحتى إشعار آخر".

ولم يتّضح على الفور عدد الأشخاص الذين اضطروا لمغادرة المنطقة.

والحريق مشتعل خارج متنزه غراند كانيون الوطني، لكنه يقترب من جيكوب ليك، المدينة التي تعتبر بوابة منطقة نورث ريم.

يُعتبر غراند كانيون واحدا من أعظم عجائب الطبيعة، إذ تشكّل نتيجة تآكل طبقات من الحجارة الرملية الحمراء وغيرها من الصخور بفعل نهر كولورادو مدى ملايين السنين، ما أسفر عن واد يصل عرضه إلى 30 كلم وعمقه إلى نحو 1,6 كلم.

في العام الماضي، زار الموقع نحو خمسة ملايين شخص.

فضلا عن نورث ريم، أغلق الجمعة بسبب حرائق الغابات متنزه غانيسون الوطني في كولورادو.