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"لن نتراجع لحظة".. بيان لنتنياهو عن فحوى محادثاته مع ترامب

9
JULY
2025
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إن محادثاته مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب انصبت على "تحرير الرهائن" المحتجزين في قطاع غزة.
 
وأوضح نتنياهو في بيان مسجل: "لن نتراجع ولو للحظة، وهذا ممكن (تحرير الرهائن) بفضل الضغط العسكري لجنودنا البواسل".
 
وتابع: "للأسف هذا الجهد يكلفنا ثمنا باهظا بسقوط خيرة أبنائنا، لكننا عازمون على تحقيق كل أهدافنا: إطلاق سراح كل الرهائن أحياء وأمواتا، والقضاء على قدرات حماس العسكرية والإدارية، وبالتالي التحقق من أن غزة لن تشكل أي تهديد لإسرائيل".
 
وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "ناقشنا أيضا تداعيات وإمكانيات الانتصار الكبير الذي حققناه على إيران".
 
واعتبر أن ذلك "يتيح الفرص هنا لتوسيع دائرة السلام، وتوسيع نطاق الاتفاقات الإبراهيمية. نحن نعمل على ذلك بكل عزم ونشاط".
 
وقال نتنياهو: "أعربت للرئيس ترامب كذلك عن تقدير مواطني إسرائيل لدعمهم لنا، وللإجراء الحازم الذي اتخذه، وللجهد المشترك الذي نبذله اليوم لتحقيق مستقبل عظيم للشرق الأوسط ومستقبل عظيم لدولة إسرائيل".
 
وهذه ثالث زيارة يقوم بها نتنياهو للولايات المتحدة منذ تولي ترامب ولايته الثانية في 20 يناير الماضي.
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