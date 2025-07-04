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دول تحتكر ثروات العالم.. مليارديراتها يملكون 16 تريليون دولار!

4
JULY
2025
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في مشهد غير مسبوق يعكس التحولات الاقتصادية الكبرى، كشفت دراسة حديثة أعدّتها مجلة "CEOWORLD" بالتعاون مع معهد COSMOS Analytica عن قفزة تاريخية في عدد المليارديرات حول العالم، حيث بلغ عددهم هذا العام 3,028 شخصاً، وهو الرقم الأعلى على الإطلاق منذ بدء رصد هذه الظاهرة.
 
بثروة إجمالية تبلغ 16.1 تريليون دولار، بزيادة قدرها تريليوني دولار عن العام الماضي، باتت هذه النخبة المالية تملك من الثروات ما يفوق الناتج المحلي الإجمالي لمعظم دول العالم مجتمعة، باستثناء الولايات المتحدة والصين فقط.
 
الولايات المتحدة تتصدر.. وآسيا تزاحم بقوة
وكشف توزيع المليارديرات حول العالم عن أن الولايات المتحدة لا تزال تحتفظ بصدارتها المطلقة، حيث تضم وحدها 902 ملياردير، تليها الصين بـ 450 مليارديراً، ثم الهند التي سجلت حضوراً لافتاً بـ 205 مليارديرات.
 
أما بقية المراكز العشرة الأولى فجاءت على النحو التالي:
 
الولايات المتحدة – 902 ملياردير
 
الصين – 450
 
الهند – 205
 
ألمانيا – 126
 
روسيا – 120
 
المملكة المتحدة – 117
 
البرازيل – 85
 
كندا – 70
 
فرنسا – 68
 
إيطاليا – 64
 
نخبة النخبة: نادي الـ200 مليار دولار
وفي قلب هذا النادي الفاحش الثراء، تبرز مجموعة أكثر ندرة: 4 فقط تمكنوا من تجاوز حاجز الـ200 مليار دولار، وهم:
 
إيلون ماسك: يتصدر القائمة بثروة تبلغ 361 مليار دولار، بعد أن خسر 70 مليار دولار من ثروته ما كان يعادل الناتج المحلي لجنوب أفريقيا (الدولة التي نشأ بها).
 
مارك زوكربيرغ: بثروة قدرها 252 مليار دولار، متجاوزاً اقتصاد المجر.
 
جيف بيزوس: يمتلك 241 مليار دولار.
 
لاري إليسون: انضم إلى هذه النخبة بثروة تفوق الـ200 مليار دولار.
 
هذه الأرقام، رغم ضخامتها، لا تعكس فقط حجم الثروات، بل أيضاً التحولات العميقة في الاقتصاد العالمي، حيث باتت التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، والاستثمارات الذكية، هي المحركات الأساسية لتكوين الثروات في زمن قياسي.
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