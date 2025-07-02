في السودان.. الحرارة تلامس 50 درجة و15 وفاة بالسحائي!

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يعيش السودانيون هذه الأيام تحت وطأة حر خانق، إذ سجلت ولاية البحر الأحمر درجات حرارة مئوية اقتربت من الخمسين، فيما أعلنت وزارة الصحة عن كارثة صحية جديدة، بتسجيل 186 إصابة بمرض السحائي، بينها 15 حالة وفاة في سبع ولايات متفرقة.

من جهتها، أفادت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن بورتسودان الساحلية ومدينة دنقلا بشمال البلاد، سجلتا، الأربعاء، 44 درجة مئوية، بينما لامست الحرارة 46.5 مئوية، الثلاثاء. كما تراوحت درجات الحرارة في ولايات نهر النيل والشمالية بين 45 و46 درجة.

وتوقعت الهيئة استمرار الحرارة المرتفعة بسبب تأثير منخفض الهند الموسمي الذي يغطي معظم السودان، إضافة إلى مرور الفاصل المداري شمال كسلا ودنقلا وعطبرة وشمال الأبيض والفاشر والجنينة، مؤكدة أن الطقس سيظل حارا إلى حار جدا نهارا ودافئا ليلا بالشمال والشرق والوسط، بينما يميل للبرودة ليلا في الجنوب والغرب.