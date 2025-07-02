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أفادت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء الثلاثاء، بأن رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب يعملان على ما وصفته الصحيفة بـ"مفاجأة" موجّهة إلى جماعة الحوثيين في اليمن، وذلك في أعقاب إطلاق الجماعة صاروخًا جديدًا باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وذكرت الصحيفة أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت الصاروخ، وتم تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق.

وأشار التقرير إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس هدّد جماعة الحوثيين، قائلاً إن "مصير اليمن سيكون كطهران"، مضيفًا: "بعد أن ضربنا رأس الأفعى في طهران، سنضرب ذيلها في اليمن". وأضاف: "من يرفع يده على إسرائيل ستُقطع يده".

بدوره، ألمح السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي إلى احتمال توجيه ضربة أميركية لليمن، وكتب في منشور على منصة "إكس": "ربما ينبغي على قاذفات B-2 زيارة اليمن"، في إشارة إلى القاذفات الأميركية التي شاركت في استهداف منشآت نووية إيرانية الشهر الماضي.

وأضافت "معاريف" أن هذه التطورات تسبق زيارة نتنياهو المرتقبة إلى واشنطن، والتي تتزامن مع اجتماعات يجريها الوزير الإسرائيلي رون ديرمر مع كبار مسؤولي الإدارة الأميركية، بشأن صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوسطاء القطريين يمارسون هذه المرة ضغوطًا فعلية على حركة حماس، للموافقة على الصيغة الجديدة للمقترح.

ويشمل المقترح، وفق المعلومات، إطلاق سراح ثمانية رهائن أحياء في بداية الاتفاق، إضافة إلى تعديل الجدول الزمني بحيث يتم الإفراج عن رهائن إضافيين في اليوم الخمسين بدلًا من اليوم الستين، كما نُصّ عليه سابقًا.

كما يتضمن الاتفاق إعادة جثامين 18 إسرائيليًا تحتجزهم حماس خلال فترة وقف إطلاق النار.

وتنقل "معاريف" عن مصادر مشاركة في المفاوضات، وجود أجواء من الحذر والتفاؤل في آن، وسط توقّعات بتحقيق اختراق محتمل في الأيام المقبلة.