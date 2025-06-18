living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نفس المقعد A11.. ناجيان من حادثين لتحطم طائرتين بفارق 3 عقود

18
JUNE
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
شهدت كارثة تحطم الطائرة الهندية، يوم الخميس، في أحمد آباد في شمال غربي البلاد، "معجزة" بنجاة أحد ركابها، وهو صاحب المقعد A11، فيما أسفرت الكارثة الجوية عن مقتل 279 شخصا على الأقل.
 
لكن الغريب أن هذا السيناريو ذاته تكرر مع شخص آخر نجا من حادث تحطم طائرة في تايلاند وهو يجلس على نفس رقم المقعد في عام 1998، أي بفارق زمني يقارب 3 عقود.
 
فقد نجا الممثل والمغني التايلاندي جيمس روانجساك لويشوساك، من حادث تحطم طائرة الخطوط الجوية التايلاندية عام 1998، حيث كان يجلس أيضًا في المقعد 11A.
 
 
وكان لويتشوساك، البالغ من العمر 47 عامًا، على متن رحلة الخطوط الجوية التايلاندية رقم TG261 عام 1998، عندما تحطمت أثناء محاولتها الهبوط في سورات ثاني، جنوب تايلاند.
 
وأقلعت الطائرة من بانكوك، ولكن أثناء هبوطها، تعطلت في الجو ثم سقطت وتحطمت، ما أسفر عن مقتل 101 من أصل 146 شخصًا كانوا على متنها، وكان من بين الناجين الممثل الأربعيني، وفقا لما نقله موقع NDTV الهندي.
 
بدوره، عندما سمع الممثل التايلاندي عن الناجي الوحيد من تحطم الطائرة الهندي، يوم الخميس، الذي كان يجلس أيضا في المقعد 11A، لاحظ المصادفة الغريبة، وكتب لويتشوساك عبر حسابه الشخصي في فيسبوك قائلاً: "الناجي من تحطم طائرة في الهند جلس في نفس مقعدي 11A".
 
يذكر أن الطائرتين مختلفتان، فرحلة الخطوط الجوية التايلاندية كانت بطائرة إيرباص A310، بينما استخدمت رحلة الخطوط الجوية الهندية AI-171 طائرة بوينغ 787، ويختلف تصميم وتخطيط وموضع مقاعد الطائرة 11A في الطائرتين.
 
مقعد 11J لم ينج
بدوره، قال الناجي الوحيد من الطائرة الهندية، وهو رجل بريطاني هندي يبلغ من العمر 40 عاما، اسمه فيسواش كومار راميش، في مقابلة جديدة مع قناة محلية، إن نجاته وبقاءه حيا مع إصابات طفيفة "معجزة بكل ما للكلمة من معنى".
 
كما أضاف أنه كان يجلس في المقعد 11A على متن الرحلة المنكوبة من أحمد آباد، بينما كان شقيقه أجاي كومار، البالغ من العمر 35 عامًا، على الجانب الآخر من الممر في المقعد 11J، لكنه لقي حتفه في الحادث.
 
وأسفر تحطم طائرة بوينغ 787 التابعة للخطوط الجوية الهندية في حيّ سكني في مدينة أحمد آباد الهندية، الخميس، عن مقتل 279 شخصا على الأقل، بحسب آخر حصيلة أصدرتها السلطات، السبت، مما يجعلها أعنف كارثة جوية في العالم منذ 2014.
 
وقال مصدر مطّلع إن حادث التحطم هذا هو الأول من نوعه لطائرة من طراز بوينغ 787-8 دريملاينر، وهي طائرة للمسافات الطويلة دخلت الخدمة في العام 2011.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout