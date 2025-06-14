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يوم ثان من المواجهات بين إسرائيل وإيران

14
JUNE
2025
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 تبادلت إيران وإسرائيل شن الغارات الجوية، في وقت مبكر اليوم السبت، بعد أن نفذت إسرائيل أكبر هجوم لها على الإطلاق ضد إيران في "محاولة لمنعها من تطوير سلاح نووي".

وشنت طهران 5 موجات من الضربات الجوية ضد إسرائيل منذ ليل الجمعة إلى صباح اليوم السبت، ما تسبب في سقوط قتيلين وأكثر من 90 مصاباً.

ودوت صفارات الإنذار في تل أبيب والقدس، مما دفع السكان إلى الملاجئ. وقال الجيش الإسرائيلي إنه جرى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي التابعة له لاعتراض الصواريخ الإيرانية.

وقال الجيش الإسرائيلي: "في الساعة الأخيرة، تم إطلاق عشرات الصواريخ على إسرائيل من إيران، وتم اعتراض بعضها".

وأضاف البيان أن فرق الإنقاذ تعمل في عدد من المواقع التي وردت منها أنباء عن سقوط قذائف، دون الحديث على وقوع إصابات.

وذكرت وكالة أنباء "تسنيم" شبه الرسمية أنه سُمع دوي عدة انفجارات في العاصمة الإيرانية طهران.

وذكرت وكالة "فارس" للأنباء أن صاروخين أصابا مطار مهر اباد في طهران. وقالت وسائل الإعلام الإيرانية إن أنباء أفادت باندلاع حرائق هناك. ويقع المطار بالقرب من مواقع رئيسية للقيادة الإيرانية ويضم قاعدة للقوات الجوية تحتوي على مقاتلات وطائرات نقل.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن ما يعتقد أنه صاروخ سقط في تل أبيب، وسمع شاهد من "رويترز" دوي انفجار قوي في القدس. ولم يتضح ما إذا كانت الضربات الإيرانية أو الإجراءات الدفاعية الإسرائيلية وراء هذا النشاط.

وكانت تلك الغارات ردا على الهجمات الإسرائيلية على إيران في وقت مبكر أمس الجمعة استهدفت قادة وعلماء نوويين وأهدافا عسكرية ومواقع نووية.

وفي وسط تل أبيب، أصيب مبنى شاهق خلال موجة من الهجمات الصاروخية مما أدى إلى إلحاق أضرار بالثلث السفلي من المبنى الواقع في منطقة حضرية مكتظة بالسكان. ودُمر مبنى سكني في مدينة رامات جان المجاورة.

وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إن عشرات الأشخاص أصيبوا في منطقة تل أبيب، معظمهم بإصابات طفيفة. وأفادت مراسلة "العربية" و"الحدث" بسقوط قتيلين جراء الضربات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل.

وقال مسؤولان أميركيان إن الجيش الأميركي ساعد في إسقاط صواريخ إيرانية كانت متجهة إلى إسرائيل أمس الجمعة. وقال الجيش الإسرائيلي إن إيران أطلقت أقل من 100 صاروخ أمس الجمعة وإنه تم اعتراض معظمها. وقد أصيبت عدة مبان في تل أبيب ومحيطها.

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