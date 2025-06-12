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ماسك: أشعر بالندم على بعض منشوراتي عن ترمب

12
JUNE
2025
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اعرب الملياردير إيلون ماسك، الأربعاء، عن ندمه على بعض منشوراته التي نشرها، الأسبوع الماضي، عن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وذلك في رسالة على منصته للتواصل الاجتماعي «إكس». وكتب ماسك: «أشعر بالندم على بعض منشوراتي عن الرئيس دونالد ترمب، الأسبوع الماضي. لقد تجاوزتُ الحدود».
 
 
وبدأ ترمب وماسك تبادل الإهانات، الأسبوع الماضي، على منصات التواصل الاجتماعي، حيث وصف الرئيس التنفيذي لشركتَيْ «تسلا» و«سبيس إكس» مشروع قانون الضرائب والإنفاق الشامل للرئيس بأنه «عمل مقزِّز ومثير للاشمئزاز»، وفق ما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء.
 
يأتي منشور ماسك بعد أيامٍ من إعلان ترمب انتهاء علاقته به.
 
وبدأ ترمب وماسك تبادل الإهانات الأسبوع الماضي على منصات التواصل الاجتماعي؛ إذ وصف الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» و«سبيس إكس» مشروع قانون الضرائب والإنفاق الشامل الذي طرحه الرئيس بأنه عمل «مقيت ومقزز». وقال ترمب يوم السبت إن علاقتهما انتهت، لكنه قال منذ ذلك الحين إنه لن تكون لديه مشكلة إذا اتصل به ماسك وتمنى له التوفيق. وارتفعت أسعار أسهم شركة «تسلا» في «بورصة فرنكفورت» بنسبة 2.44 في المائة عقب منشور ماسك، وفق ما أفادت به «وكالة الصحافة الفرنسية». ومنذ بدء الخلاف، حذف ماسك بعض المنشورات التي تنتقد ترمب من منصات التواصل الاجتماعي، منها منشور أشار إلى دعمه مساءلة الرئيس. وذكرت مصادر مقربة من ماسك أن غضبه بدأ يتلاشى وأنهم يعتقدون أنه قد يرغب في إصلاح علاقته بترمب.
 
 
كان ماسك قد دعا إلى عزل الرئيس ترمب بعد احتدام الخلافات بينهما، خلال الأسبوع الماضي، على قضايا عدّة؛ أبرزها الميزانية التي أعدَّتها الإدارة لتنفيذ الأجندة الرئاسية. لكن ماسك خفَّف حِدة لهجته ضد ترمب على أثر صدمة الاحتجاجات في لوس أنجليس، رداً على إجراءات ضباط إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك ومداهمات الهجرة.
 
وخلال عطلة نهاية الأسبوع، حذف ماسك بعض أكثر منشوراته إثارةً للجدل على منصته «إكس» للتواصل الاجتماعي، بما في ذلك دعوته إلى عزل ترمب، وادعاؤه، دون أدلة، أن اسم ترمب وارد في وثائق تتعلق بجرائم جيفري إبستين، المُدان باعتداءات استغلال النساء والقاصرات.
 
 
وبدا ماسك داعماً بقوةٍ موقف إدارة ترمب من الوضع في لوس أنجليس؛ إذ أضاف أعلاماً أميركية إلى منشور لنائب الرئيس، جي دي فانس، بشأن «رفض الرئيس التسامح مع أعمال الشغب والعنف»، علماً بأنه كان على الدوام داعماً لإغلاق الحدود ووقف الهجرة غير الشرعية وترحيل المهاجرين، في توافقٍ تام مع إدارة ترمب. وكذلك، نشر لقطة لمنشور ترمب على منصة «تروث سوشيال»، الذي طالب فيه حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم، ورئيسة بلدية لوس أنجليس كارين باس: «يجب أن يعتذرا لسكان لوس أنجليس»، في ظل الاشتباكات وإضرام النار بالسيارات وتصاعد حدة المظاهرات. كما كتب كلمة «رائع» على مقطع فيديو لفانس وهو يتحدث في مقابلة، قائلاً إنه يعتقد أنه «إذا هدأ إيلون قليلاً، فسيكون كل شيء على ما يرام».
الشرق الأوسط
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