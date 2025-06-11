الخطوط البريطانية تستخدم الاسم الأرجنتيني لفوكلاند.. "قرار مخزٍ"

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استخدمت الخطوط الجوية البريطانية، الاسم الأرجنتيني لعاصمة جزر فوكلاند في أنظمة الترفيه على متن طائراتها، في قرار وصفه قدامى المحاربين في حرب فوكلاند بأنه "مخزٍ".

وعرضت شاشات الخطوط الجوية البريطانية اسم "بورتو أرجنتينو" بدلا من "بورت ستانلي" على الرغم من أن الجزر تحت سيطرة البريطانيين منذ عام 1833.

ووضعت شركة الطيران الرائدة في المملكة المتحدة، الاسم باللغة الإنجليزية بين قوسين أسفله، وهو أمر تجري الشركة تحقيقا عاجلًا بشأنه.

"أمر مخز"

بدوره، وصف قائد البحرية الملكية السابق الأدميرال اللورد ويست، الحائز على وسام الخدمة المتميزة خلال حرب فوكلاند: "إنه أمر مخز ومشين.. جزر فوكلاند إقليم بريطاني ما وراء البحار، و99.9% من سكان الجزر يريدون البقاء بريطانيين"، نقلا عن صحيفة "ذا صن".

كما تابع "لقد قلنا بوضوح تام إنه لن تكون هناك أي مناقشات حول السيادة"، مضيفاً "إن تغيير الاسم من قِبل شركة الطيران الوطنية أمرٌ لا يُغتفر، وهذه إهانة لسكان بورت ستانلي".

بالمقابل، صرح متحدث باسم الخطوط الجوية البريطانية لصحيفة "ديلي ميل": "نشعر بالامتنان للفت انتباهنا إلى هذه المشكلة، ونراجعها حاليا مع الجهة الخارجية التي تقدم خدمة الخرائط على متن الطائرة".

ماذا تعرف عن حرب جزر فوكلاند بين بريطانيا والأرجنتين؟ ...

أراضٍ بريطانية

يشار إلى أنه لطالما طالبت الأرجنتين بالسيادة على الجزر، وغزتها عام 1982 في محاولة لإنهاء الحكم البريطاني الذي استمر 200 عام.

وبناء على تعليمات رئيسة الوزراء آنذاك مارغريت تاتشر، نُشرت قوات بريطانية للدفاع عن الجزر التي لا تزال تُصنف حتى اليوم كأراض بريطانية ما وراء البحار.

وفي 2 أبريل/نيسان 1982، شهدت غارة مفاجئة على العاصمة بورت ستانلي غزو القوات الأرجنتينية للأراضي والاستيلاء على المدينة في حرب استمرت 74 يوما، وشهدت مقتل 255 جنديا بريطانيا دفاعا عن الجزر.

وخرجت المملكة المتحدة منتصرة في الصراع، لكن الأرجنتين لا تزال تصر على ملكيتها للجزر.

وفي ضوء الدعوات المستمرة من الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية، أُجري استفتاء في مارس/آذار 2013، صوّت فيه 99.8% من سكان الجزر على البقاء إقليما بريطانيا.

تصويت.. وتغيير الاسم

وفي عام 2017، صوت مجلس شيوخ الجزر على تغيير اسم ميناء ستانلي إلى بورتو أرجنتينو، وتعهد بالاحتفال بـ"يوم السيادة" هناك إذا استعادوها.

وفي العام الماضي، صرّح الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، بأنه لن يتنازل عن مطالبته بالسيادة على جزر فوكلاند، لكنه لن يسعى إلى صراع مع المملكة المتحدة.