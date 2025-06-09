تظاهرات في سويسرا دعماً للشعب الفلسطيني ومطالبة بوقف جرائم الاحتلال

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شهدت مدينتا جنيف ولوزان في سويسرا، اليوم الإثنين، تظاهرات حاشدة نظّمها نشطاء ومتضامنون مع القضية الفلسطينية، للمطالبة بوقف المجازر الاسرائيلية في قطاع غزة ومحاسبة مجرمي الحرب، وفق ما أوردت وكالة "وفا" الفلسطينية.

‎واحتشد المئات من المتظاهرين في محيط محطات القطارات، وأغلقوا سكك الحديد، ورفعوا لافتات كتب عليها "الحرية لفلسطين" و"أوقفوا المجازر".

‎وتأتي هذه الاحتجاجات في سياق موجة عالمية من التضامن مع فلسطين، شملت عواصم أوروبية وعربية، حيث يواصل النشطاء المطالبة باتخاذ إجراءات عملية لدعم حقوق الفلسطينيين ووضع حد لجرائم الحرب.