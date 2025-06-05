ترمب يمنع منح تأشيرات دخول للطلاب الأجانب الجدد في هارفارد

A + A -

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، أنّه فرض حظراً على منح تأشيرات دخول إلى الطلاب الأجانب الجدد الراغبين بالالتحاق بجامعة هارفارد، في حلقة جديدة من مسلسل التصعيد الدائر بينه وبين عدد من المؤسّسات التعليمية العريقة التي يتّهمها بالترويج لأفكار يسارية تقدمية متطرفة.

وقال ترمب في بيان: «لقد خلصتُ إلى ضرورة تقييد دخول الأجانب الراغبين في القدوم إلى الولايات المتحدة للمشاركة، حصرياً، أو بشكل أساسي، في برنامج دراسي بجامعة هارفارد أو في برنامج تبادل طلابي تستضيفه الجامعة».

ووصفت جامعة هارفارد الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب بأنّه «إجراء انتقامي»، في حلقة جديدة من مسلسل الخلاف المتصاعد بين الطرفين.

وقال متحدث باسم الجامعة: «هذه خطوة انتقامية غير قانونية أخرى اتخذتها الإدارة، منتهكة بذلك حقوق هارفارد المنصوص عليها في التعديل الأول للدستور. هارفارد ستواصل حماية طلابها الدوليين».