إسبانيا تلغي شراء صواريخ مضادة للدبابات من شركة إسرائيلية

A + A -

ألغت إسبانيا صفقة شراء 168 قاذفة و1680 صاروخاً مضاداً للدبابات من شركة «رافائيل» الإسرائيلية، بعد إلغاء عقد للذخائر مع شركة أخرى تابعة لتل أبيب، حسب ما أفادت وسائل إعلام إسبانية، اليوم (الأربعاء).

ونقلت صحيفة «إل باييس» اليومية عن مصادر حكومية قولها إن قيمة العقد المذكور، الأربعاء، بلغت 287.5 مليون يورو، وكان من المقرر تصنيع المعدات في إسبانيا بموجب ترخيص من الشركة الإسرائيلية.

وقالت مصادر في وزارة الدفاع الإسبانية، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «بدأت عملية إلغاء التراخيص الإسرائيلية»، مؤكدة أن الوزارة تعمل على «إعادة توجيه البرامج نحو تحقيق هدف الاستقلالية التكنولوجية».

يُعدّ رئيس الحكومة الإسباني الاشتراكي، بيدرو سانشيز، من أشدّ الأصوات الأوروبية انتقاداً لنظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وللهجمات على غزة؛ رداً على الهجوم الذي شنّته حركة «حماس» في جنوب إسرائيل خلال 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وكانت وزارة الداخلية الإسبانية قررت في أبريل (نيسان) إنهاء عقد لشراء ذخيرة من شركة إسرائيلية، بضغط من حزب «سومار» اليساري الراديكالي، شريك الاشتراكيين في الحكومة.

ونص العقد على شراء ذخيرة بقيمة 6.8 مليون يورو من شركة «آي إم آي سيستمز» الإسرائيلية.

وصرّحت يولاندا دياز، الشخصية الثالثة في الحكومة والقيادية بحزب «سومار»، آنذاك، بأن إسبانيا لا تستطيع ممارسة «أعمال تجارية مع حكومة إبادة جماعية... ترتكب مجازر بحق الشعب الفلسطيني».

وعلى الرغم من ذلك، قدّر مركز «ديلاس»، وهو معهد أبحاث مقره برشلونة متخصص في الأمن والدفاع، خلال أبريل (نيسان)، أن مدريد منحت 46 عقداً بقيمة 1.044 مليار دولار إلى شركات إسرائيلية منذ بداية الحرب، وفقاً لبيانات جُمعت من منصة للمناقصات العامة.