بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية بكوريا الجنوبية

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بدأ الناخبون في كوريا الجنوبية، صباح الثلاثاء، الإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيس جديد يُنهي حالة الفوضى السياسية التي غرقت فيها البلاد قبل 6 أشهر، حين حاول الرئيس السابق يون سوك يول فرض الأحكام العرفية.

ويتصدّر السباق مرشّح يسار الوسط لي جاي ميونغ، متقدّماً على المرشّح المحافظ كيم مون سو، في انتخابات تجري ضمن جولة واحدة، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفتحت مكاتب الاقتراع أبوابها في الساعة السادسة صباحاً (21:00 الاثنين بتوقيت غرينيتش) على أن تُغلق في الساعة الثامنة مساء (11:00 بتوقيت غرينيتش).

ويتوقّع فور إغلاق مكاتب التصويت أن تصدر النتائج الأولية لاستطلاعات آراء المقترعين.

وسيواجه الزعيم الجديد تحديات تتمثل في توحيد المجتمع الذي عانى من محاولة فرض الأحكام العرفية واقتصاد يعتمد على التصدير، ويعاني من تحركات الحماية التجارية التي لا يمكن التنبؤ بها من جانب الولايات المتحدة، وهي شريك تجاري وحليف أمني رئيسي.

وتعهد كلا المرشحين بإجراء تغيير في البلاد، قائلين إن النظام السياسي والنموذج الاقتصادي الذي تم وضعه خلال فترة صعودها بوصفها ديمقراطية ناشئة وقوة صناعية، لم يعودا مناسبين.