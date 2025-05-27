أسطورة إيفرست يفعلها مجددا..كامي ريتا يسجل صعوده الـ31 للقمة

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وصل الدليل المخضرم في تسلق الجبال، كامي ريتا شيربا، إلى قمة جبل إيفرست للمرة الحادية والثلاثين، موسعا رقمه القياسي العالمي.

وقال مينجما شيربا، رئيس شركة تنظيم الرحلات "سفن ساميت تريكس"، إن كامي ريتا (55 عاما) كان يقود مجموعة من الجيش الهندي ووصل إلى القمة في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء.

وحقق كامي ريتا أول صعود له إلى قمة جبل إيفرست التي يبلغ ارتفاعها ثمانية آلاف و848.68 مترا في عام 1994، ومنذ ذلك الحين يتسلقها تقريبا كل عام، وفقا لسجل غينيس للأرقام القياسية.

وكان كامي ريتا في السابق حامل أمتعة وتحوّل إلى دليل تسلق، كما تسلق العديد من القمم الأخرى في جبال الهيمالايا التي تزيد ارتفاعاتها عن ثمانية آلاف متر.

ووصل أقرب منافسيه، باسانج دوا شيربا، إلى القمة مرتين هذا الموسم، ليصل إجمالي مرات صعوده إلى 29 مرة، وفقا لشركة تنظيم الرحلات "كلايمبنج ذا سفن ساميتس".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وصل المتسلق البريطاني كنتون كول إلى قمة إيفرست للمرة التاسعة عشرة، محطما رقمه القياسي كأكثر متسلق من خارج مجتمع الشيربا صعودا للقمة.

والشيربا هم مجموعة عرقية من المنطقة، وغالبا ما يعمل أعضاؤها أدلاء وحمالين للمتسلقين من الخارج.

ويمكن تسلق إيفرست من نيبال أو منطقة التبت التي تخضع لإدارة الصين، رغم أن معظم المتسلقين يختارون الطريق الجنوبي من نيبال، حيث تكلف تصاريح التسلق حوالي 11 ألف دولار.

ووفقا لهيئة السياحة النيبالية، حصل 468 متسلقا على هذه التصاريح في موسم الربيع.