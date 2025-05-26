مدفيديف: المنطقة العازلة ستكون على كامل الأراضي الأوكرانية

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روسيا اليوم-

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف عبر منصة "تلغرام" أن المنطقة العازلة ستحتل كامل أراضي أوكرانيا تقريبا، موضحا قوله بخريطة توضيحية.



وأشار مدفيديف إلى أنه طالما استمرت المساعدات العسكرية لنظام كييف فإن المنطقة العازلة يجب أن تشمل كامل الأراضي الأوكرانية تقريبا.



وأرفق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي في قناته على "تلغرام" مقطع فيديو يُظهر حدود المنطقة العازلة، التي تم تحديدها باللون الأحمر، والتي شمات كامل أراضي أوكرانيا، وفي نهاية مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته 14 ثانية، يظهر معظم أوكرانيا باللون الأحمر. وتبقى منطقة صغيرة باللون الأزرق فقط بالقرب من بولندا.

وكتب مدفيديف تحت الفيديو المنشور: "إذا استمرت المساعدات العسكرية لنظام بانديرا، فقد تبدو المنطقة العازلة بهذا الشكل".

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في وقت سابق من الأسبوع الماضي عن قرار إنشاء منطقة أمنية عازلة على الحدود مع أوكرانيا، مؤكدًا أن الجيش الروسي بدأ بالفعل في تنفيذها.