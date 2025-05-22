خلال توقيفه هتف "فلسطين حرة".. من هو منفذ هجوم واشنطن؟

A + A -

أعلنت شرطة العاصمة الأميركية واشنطن أنها حدّدت هوية المشتبه به في الهجوم المسلّح الذي أسفر عن مقتل موظفين اثنين من طاقم السفارة الإسرائيلية، في حادثة إطلاق نار وقعت مساء أمس الأربعاء قرب المتحف اليهودي في العاصمة.

وأوضح قائد شرطة واشنطن في مؤتمر صحافي أنّ المشتبه به يُدعى إلياس رودريغيز، ويبلغ من العمر 30 عامًا، مشيرًا إلى أن رودريغيز "لم يكن معروفًا لدى أجهزة الأمن سابقًا"، ولم يكن هناك أي تحذيرات استخباراتية مسبقة تشير إلى تهديد وشيك أو إلى وجود خطر محتمل بارتكاب جريمة كراهية في المنطقة.

ووفق ما أفادت به الشرطة، فإن رودريغيز شوهد وهو يتجوّل خارج المتحف قبل تنفيذ الهجوم، ثم أطلق النار من مسافة قريبة باتجاه الضحيتين، ما أدى إلى مقتلهما على الفور، قبل أن تتمكّن قوات الأمن من اعتقاله. وخلال توقيفه، هتف "فلسطين حرة"، ما عزّز الفرضيات حول الدوافع السياسية أو الأيديولوجية وراء الاعتداء.

فيما تداولت منصات إعلامية على منصة إكس فيديو قيل إنه للمهاجم وهو يصرخ "فلسطين حرة" لحظة إلقاء القبض عليه.