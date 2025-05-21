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إخلاء القصر الرئاسي في تشيلي بسبب تهديد غاز

21
MAY
2025
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أفاد شهود ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، بإخلاء قصر «لا مونيدا» الرئاسي في تشيلي وعدة مبان أخرى في العاصمة سانتياغو بسبب انبعاث رائحة غاز قوية، وفقاً لوكالة «رويترز».
 
واحتشد المئات أمام القصر والمباني المحيطة به. وقالت السلطات الصحية ورجال إطفاء إنهم يحققون في الواقعة لكنهم لم يحددوا السبب حتى الآن.
 
وذكرت الشرطة المحلية أنها تلقت بلاغات عن انتشار رائحة غاز قوية في مواقع عدة، وسط المدينة، ودعت إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة.
 
ونصحت السلطات السكان بتجنب وسط المدينة، حيث يُجري رجال الإطفاء اختبارات، ويركزون الجهود على المستشفيات والمدارس وغيرها من المواقع ذات الأولوية القصوى.
 
ولاحقاً قال بييرو تارديتو القائد بهيئة الإطفاء في سانتياغو في مؤتمر صحافي إن القياسات المسجلة في أنحاء المدينة «لا تظهر مستويات خطيرة أو غير طبيعية».
 
وأضاف تارديتو أنه يتوقع أن تتبدد رائحة الغاز في غضون ساعات.
 
وتابع أن سبب الرائحة لم يُحدد بعد وما زال قيد التحقيق.
الشرق الأوسط
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