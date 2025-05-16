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كتاب جديد يكشف: بايدن كان بعيداً عن وزرائه في آخر عامين من رئاسته

16
MAY
2025
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لم يعتقد بعض أعضاء حكومة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن أنه يمكن الاعتماد عليه لأداء خطاب رئاسي في الساعة الثانية صباحاً من أحد الأيام خلال حالة طوارئ بحلول السنة الأخيرة من رئاسته، وفقاً لكتاب جديد من تأليف جايك تابر من شبكة «سي إن إن» وأليكس طومسون من موقع «أكسيوس».
 
ووفق الكتاب، قال العديد من الوزراء للمؤلِفَيْن إن الدائرة المقربة لبايدن تقلصت بشكل كبير في عامي 2023 و2024 لدرجة أن أعضاء حكومته لم يكونوا مشمولين في هذه الدائرة.
 
وقال أحد الوزراء: «انخفضت إمكانية الوصول إلى (بايدن) بشكل كبير في عام 2024، ولم أتفاعل معه كثيراً»، موضحاً أنه بدلاً من إحاطة بايدن، كان الوزير يُطلع كبار مساعدي البيت الأبيض الآخرين، الذين يُطلعون الرئيس بدوره.
 
ووفقاً للكتاب، رأى عضو مجلس الوزراء أن «الأمر غريب» وتساءل عما إذا كانت هذه طريقة لـ«انتقاء معلومات معينة» و«توجيه عملية صنع القرار لدى بايدن».
 
وتساءل سكرتير مجلس الوزراء: «نعم، الرئيس هو مَن يتخذ القرارات، ولكن إذا كانت الدائرة المقربة تُشكلها (القرارات) بهذه الطريقة، فهل هذا قرارٌ حقاً؟ وهل تقوده هذه القرارات إلى شيءٍ ما؟».
 
وسيصدر الكتاب الجديد، «الخطيئة الأصلية: تراجع الرئيس بايدن والتستر عليه وخياره الكارثي بالترشح مجدداً»، في 20 مايو (أيار). ويوثق الكتاب كيف واصل بايدن وأقرب مساعديه وعائلته مساعي الرئيس السابق لإعادة انتخابه عام 2024، رغم علامات تراجعه البدني والعقلي.
 
ويستند الكتاب إلى أكثر من 200 مقابلة، معظمها مع مصادر مُطلعة ديمقراطية، أُجريت جميعها تقريباً بعد انتهاء انتخابات 2024.
 
ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» مؤخراً عن الكتاب «وجود مناقشات جادة حول تدهور الحالة الصحية لبايدن خلف الأبواب المغلقة»، وحديث سابق عن إمكانية نقله على كرسي متحرك خلال ولايته الثانية، لو أكمل السباق وهزم ترمب.
 
وتجاهلت إدارة بايدن وأفراد عائلته مراراً وتكراراً أي مخاوف بشأن صحة الرئيس السابق، على الرغم من تعثرات عدة وعلامات واضحة على تدهوره المعرفي في نهاية فترة ولايته.
الشرق الأوسط
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