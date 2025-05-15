صور توثق.. حادث مروري يودي بحياة 21 شخصاً في المكسيك

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أعلنت السلطات المكسيكية أن 21 شخصاً على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب آخرون بجروح في حادث مروري وقع الأربعاء بين 3 مركبات في ولاية بويبلا وسط البلاد.

وقال وزير الداخلية في حكومة بويبلا، صامويل أغيلار، للصحافيين إن حادث التصادم وقع بين شاحنة وحافلة وصهريج نفط على طريق يربط هذه الولاية بولاية أواكساكا (جنوب)، وفق فرانس برس.

كما أضاف أن "18 شخصاً لقوا مصرعهم في مكان الحادث، في حين فارق 3 آخرون الحياة في المستشفى".

فيما لم يحدد المسؤول عدد الجرحى، لكنه قال إنهم يتلقون العلاج في مستشفيات المنطقة.

زيادة في حوادث المرور

يذكر أن المكسيك شهدت في السنوات الأخيرة زيادة في حوادث المرور وذلك خصوصاً بسبب سوء حالة المركبات والطرق، وعدم التزام السائقين بقوانين السير أو بسبب إصابتهم بالإرهاق.

وفي 23 مارس، لقي 12 شخصاً مصرعهم وأصيب 4 آخرون بجروح عندما سقطت شاحنة صغيرة على متنها 16 شخصاً في واد بولاية نويفو ليون الشمالية.

كما أسفر حادث تصادم بين شاحنة وحافلة ركاب، في الثامن من فبراير، عن مقتل 38 شخصاً في ولاية كامبيتشي جنوب شرقي البلاد.أعلنت السلطات المكسيكية أن 21 شخصاً على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب آخرون بجروح في حادث مروري وقع الأربعاء بين 3 مركبات في ولاية بويبلا وسط البلاد.

وقال وزير الداخلية في حكومة بويبلا، صامويل أغيلار، للصحافيين إن حادث التصادم وقع بين شاحنة وحافلة وصهريج نفط على طريق يربط هذه الولاية بولاية أواكساكا (جنوب)، وفق فرانس برس.

كما أضاف أن "18 شخصاً لقوا مصرعهم في مكان الحادث، في حين فارق 3 آخرون الحياة في المستشفى".

فيما لم يحدد المسؤول عدد الجرحى، لكنه قال إنهم يتلقون العلاج في مستشفيات المنطقة.

زيادة في حوادث المرور

يذكر أن المكسيك شهدت في السنوات الأخيرة زيادة في حوادث المرور وذلك خصوصاً بسبب سوء حالة المركبات والطرق، وعدم التزام السائقين بقوانين السير أو بسبب إصابتهم بالإرهاق.

وفي 23 مارس، لقي 12 شخصاً مصرعهم وأصيب 4 آخرون بجروح عندما سقطت شاحنة صغيرة على متنها 16 شخصاً في واد بولاية نويفو ليون الشمالية.

كما أسفر حادث تصادم بين شاحنة وحافلة ركاب، في الثامن من فبراير، عن مقتل 38 شخصاً في ولاية كامبيتشي جنوب شرقي البلاد.