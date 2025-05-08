ترامب يستبعد أي تنازلات جمركية لبكين قبل محادثات سويسرا

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استبعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب خفض التعرفات الجمركية على الواردات الصينية قبل محادثات تجارية رفيعة المستوى بين واشنطن وبكين مقرر عقدها مطلع الأسبوع المقبل في سويسرا.

وخلال فعالية في البيت الأبيض، أشار أحد المراسلين إلى أن الصين طلبت تخفيضا كبيرا للرسوم الجمركية قبل بدء المحادثات، وسأل ترامب عما إذا كان على استعداد للامتثال لذلك، فأجاب الرئيس الأميركي "لا".كما رفض ترامب التلميحات إلى أن الولايات المتحدة هي التي بادرت بالمحادثات المزمع إجراؤها في سويسرا، قائلا إن بكين بحاجة إلى "العودة ودراسة ملفاتها".

وأدلى الرئيس الأميركي بهذه التصريحات خلال مراسم أداء اليمين للسفير الأميركي الجديد لدى الصين، ديفيد بيردو، وهو سيناتور سابق من ولاية جورجيا وصفه ترامب بأنه صديق.

ومن المتوقع أن يجتمع كبار المسؤولين الأميركيين والصينيين مطلع الأسبوع المقبل لمناقشة النزاع التجاري المستمر، وفقا لما ذكرته حكومتا البلدين.

ومن المقرر أن يترأس الوفد الأميركي وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت والممثل التجاري الأميركي جاميسون جرير.

وقال بيسنت في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز: "لقد اتفقنا على التحدث، ثم سنتفق يومي السبت والأحد على ما سنتحدث عنه. إحساسي هو أن هذا سيكون حول خفض التصعيد، وليس حول الصفقة التجارية الكبيرة".