إدارة ترمب تعرض 1000 دولار على كل مهاجر يوافق على العودة طوعاً لبلاده

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أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، أنها ستمنح مهاجرين غير نظاميين وافقوا على العودة طوعاً إلى بلادهم 1000 دولار، وستتولى تغطية تكاليف سفرهم، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال ترمب إن بعضاً من المهاجرين غير النظاميين الذين يقرّرون الاستفادة من البرنامج سيكون بإمكانهم العودة بصورة قانونية إلى الولايات المتحدة. وأضاف في تصريح لصحافيين خلال حفل في البيت الأبيض: «سندفع لكل منهم مبلغاً من المال وسنوفر لهم رحلة جميلة للعودة إلى المكان الذي أتوا منه».

وتابع: «سنعمل معهم من أجل تمكينهم، ربما في يوم ما، مع قليل من العمل، من العودة إلى هنا إذا كانوا أناساً طيبين، إذا كانوا من اللطفاء الذين نريدهم» في الولايات المتحدة، وتابع: «هذا الأمر سيمنحهم إمكان العودة إلى بلدنا».

وقالت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية، كريستي نويم، في بيان: «إلى الموجودين هنا بصورة غير نظامية، العودة الطوعية إلى بلادكم هي السبيل الأمثل والأكثر أماناً والأقل كلفة لمغادرة الولايات المتحدة وتجنّب التعرّض للتوقيف».

ولفتت الوزيرة، في بيانها، إلى أن وزارة الأمن الداخلي «تعرض حالياً توفير مساعدة مالية للسفر لأجانب مخالفين، ومبلغاً مالياً ليعودوا إلى بلادهم» عبر تطبيق «سي بي بي هوم» التابع لهيئة الجمارك وحماية الحدود.

و«سي بي بي هوم» هو تطبيق أنشأته وزارة الأمن الداخلي يمكّن المهاجرين غير النظاميين الراغبين بالعودة طوعاً إلى بلادهم من القيام بذلك.

وقالت الوزارة إن المبلغ قدره ألف دولار، وسيُدفع للأشخاص المعنيين بعد التثبّت من عودتهم إلى بلادهم عبر التطبيق.

وفق بيان الوزارة، فإن عودة المهاجرين غير النظاميين الطوعية إلى بلادهم هي «وسيلة كريمة لمغادرة الولايات المتحدة، وستتيح لأجانب مخالفين تجنّب مواجهة مع وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك».

وقالت وزارة الأمن الداخلي إن «التقديرات تفيد بأن استخدام تطبيق (سي بي بي هوم) سيخفّض تكاليف الترحيل بنحو 70 في المائة» حتى مع احتساب تغطية تكاليف السفر والمبلغ المالي.

وكان ترمب تعهّد خلال حملته الرئاسية بترحيل ملايين المهاجرين غير النظاميين. وبلغ عدد المهاجرين غير النظاميين 11 مليوناً في عام 2022، وفق تقديرات لمركز «بيو» للأبحاث تستند إلى بيانات رسمية.