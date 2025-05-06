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قالت سلطات السكك الحديدية الإسبانية اليوم (الاثنين) إن الآلاف من ركاب القطارات واجهوا تأخيرات عقب سرقة كابل مستخدم في نظام الإشارة لخط السكة الحديد عالي السرعة بين مدريد وإشبيلية في أربعة مواقع.

وأثرت السرقة التي وقعت في وقت متأخر من أمس (الأحد)، على عشرات القطارات بين مدريد والأندلس، في الوقت الذي كان يعود فيه الكثيرون إلى العاصمة بعد عطلة نهاية الأسبوع.

وطلبت شركة «رينفي» المشغلة للسكك الحديدية في إسبانيا اليوم (الاثنين) من الركاب الذين كانوا سيستقلون القطارات المغادرة من محطة أتوشا في مدريد قبل الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي، عدم الوصول مبكراً لتجنب الازدحام.

وتأتي هذه الواقعة بعد أسبوع من حدوث انقطاع واسع النطاق للكهرباء في إسبانيا والبرتغال، مما أدى لتوقف حركة القطارات عالية السرعة، وتقطع السبل بالآلاف من الركاب.