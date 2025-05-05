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العثور على جثث 13 عاملا في شركة للتنقيب عن الذهب اختطفوا في البيرو

5
MAY
2025
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عثر الأحد على جثث 13 شخصا في منجم بعد بضعة أيام من اختطافهم في مدينة باتاس في مرتفعات شمال البيرو، وفق ما أعلنت شركة «بوديروسا» للتنقيب المنجمي المشرفة على الموقع.
 
والضحايا هم عاملون في شركة تتعامل مع مجموعة «بوديروسا» الكبيرة للتنقيب عن الذهب المدرجة أسهمها في بورصة ليما والتي استُهدفت في الأشهر الأخيرة من قبل جماعات مسلّحة تنشط في استخراج الذهب بشكل غير قانوني. وجاء في بيان صادر عن المجموعة «هذا الصباح وبعد عمليات بحث مكثّفة، تمكّن فريق الإغاثة التابع للشرطة من انتشال جثث 13 عاملا تمّ اختطافهم... من قبل منقّبين غير قانونيين عن الذهب بالتواطؤ مع جماعات إجرامية».
 
وأُعلنت حالة الطوارئ في باتاس على بعد حوالى 900 كيلومتر من العاصمة ليما بسبب تصاعد العنف على خلفية التنقيب عن الذهب.
 
وأعلن رئيس بلدية باتاس ألدو كارلوس عن نيّته الاجتماع برئيسة البلد دينا بولوارتي الإثنين للبحث عن حلول للوضع.
 
بين 2013 و2023، أحصت المخابرات المالية في البيرو صفقات يشتبه في أنها على صلة بالتنقيب غير القانوني عن الذهب تقدّر قيمتها بالمليارات. وتشهد البيرو تصاعدا لأعمال العنف والجرائم العنيفة وحالات الابتزاز، ما دفع السلطات إلى إعلان حالة الطوارئ في عدّة مناطق.
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