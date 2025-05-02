ألمانيا قلقة حيال المواجهات العنيفة في سوريا وتدعو الحكومة ضمان حماية المدنيين

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أعربت ألمانيا عن "قلقها الكبير حيال المواجهات العنيفة"، التي وقعت مؤخرا في سوريا داعية الحكومة السورية إلى "ضمان حماية السكان المدنيين".

وبعد ساعات على إعلان إسرائيل شن غارات على دمشق، أعلنت وزارة الخارجية الألمانية في بيان أن "سوريا يجب ألا تصبح مسرحا للتوترات في المنطقة. وندعو جميع الأطراف الوطنية والأجنبية إلى التحلي بأكبر قدر من ضبط النفس".

ودعت الحكومة السورية، الى "الحرص على إنهاء العنف، ومواصلة الحوار مع كل الفئات السكانية... لضمان مشاركتها الكاملة في العملية السياسية".

وقالت: "من الواضح أن عقودا من الدكتاتورية والحرب الأهلية خلّفت جروحا عميقة يجب أن تلتئم من خلال عملية شفافة وبمساعدة عدالة انتقالية".

وأعربت برلين عن استعدادها للمساعدة في هذه العملية.