أمر من ترامب قد يمنع أمل كلوني من دخول الولايات المتحدة

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زوجة الممثل الأميركي، جورج كلوني، المحامية البريطانية- اللبنانية الأصل، أمل علم الدين، قد تجد نفسها ممنوعة من دخول الولايات المتحدة بسبب عملها مع المحكمة الجنائية الدولية.

فقد قدمت أمل، الناشطة بمجال حقوق الإنسان، استشارات قانونية للمحكمة في قضية جرائم حرب ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كما ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت، بشأن الحرب في غزة.

وكانت الخارجية البريطانية حذرت مؤخراً المحامين، ومن بينهم كلوني، ممن يقدمون المشورة القانونية للمحكمة الجنائية الدولية من أنهم قد يواجهون عقوبات إذا ما شملهم الأمر التنفيذي رقم 14203 الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب في فبراير الماضي، ويزعم أن المحكمة "انخرطت بأعمال غير مشروعة، لا أساس لها، وتستهدف أميركا وحليفتنا الوثيقة إسرائيل"، وفقاً لما ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.

كما جاء في الأمر التنفيذي، أن المحكمة "أكدت، من دون أساس مشروع، اختصاصها القضائي وفتحت تحقيقات أولية بشأن موظفين من الولايات المتحدة وبعض حلفائها، بما في ذلك إسرائيل، وأساءت استخدام سلطتها بإصدار أوامر اعتقال لا أساس لها"، في إشارة إلى نتنياهو وغالانت.

وربما تجميد الممتلكات

إضافة إلى ذلك نص الأمر على أن "الولايات المتحدة ستفرض عقوبات ملموسة وهامة على المسؤولين عن تجاوزات المحكمة الجنائية الدولية، وقد يشمل بعضها تجميد ممتلكات وأصول، وتعليق دخول مسؤولي المحكمة وموظفيها وعملائها، كما وأفراد عائلاتهم المباشرين، إلى الولايات المتحدة"، وقد يشمل الأمر التنفيذي المدعي العام للمحكمة، البريطاني كريم خان.

والمعروف عن أمل كلوني، المولودة قبل 47 عاماً في لبنان ونشأت في بريطانيا، أنها تمارس المحاماة في إنجلترا والولايات المتحدة، وأنها أم من زوجها البالغ 63 سنة لطفلين، هما Ella وتوأمها Alexander البالغان 7 أعوام، وتقيم مع زوجها بشكل رئيسي بين بريطانيا وإيطاليا، لكنهما انتقلا مؤقتاً إلى نيويورك حيث يشارك زوجها في بطولة مسرحية Good Night and Good Luck أو "ليلة سعيدة وحظ سعيد" المقتبسة من فيلم بالاسم نفسه على مسرح برودواي.