حرقت جثثهم.. 600 كوري شمالي قضوا خلال قتالهم مع روسيا

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بعدما أشاد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بـ"بطولات جنود من كوريا الشمالية شاركوا في معركة كورسك التي انتهت قبل أيام باستعادة الروس السيطرة عليها وإنهاء الوجود الأوكراني فيها"، كشف نائب كوري جنوبي متخصّص بالاستخبارات جديدا.

فقد أعلن النائب لي سيونغ كويون، عضو لجنة الاستخبارات البرلمانية، إثر إحاطة مع مسؤول في الاستخبارات الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، أنّ حوالي 600 عسكري كوري شمالي قتلوا حتى اليوم أثناء مشاركتهم في القتال إلى جانب القوات الروسية في حربها ضد أوكرانيا.

2000 جريح

كما أضاف أنّ حوالي ألفي عسكري جريح أعيدوا إلى بلدهم جوا أو عبر القطارات بين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس.

وأشار إلى أن العسكريين القتلى حرقت جثثهم في روسيا ونُقل رمادهم إلى كوريا الشمالية.

إلى ذلك، لفت إلى أنّ كوريا الشمالية ساندت القوات الروسية في استعادة منطقة كورسك عبر نشر 18 ألف عسكري على مرحلتين، مشيرا إلى أنّ وتيرة القتال انخفضت كثيرا منذ آذار/مارس حين استعيدت السيطرة على المنطقة الروسية. وقال إنّ "احتمال أن تكون هناك مرحلة ثالثة لا يمكن استبعادها تماما" على الرّغم من أنّه لم تصدر عن بيونغ يانغ أية إشارات إلى عزمها على إرسال قوات جديدة إلى روسيا.

وكانت كوريا الشمالية أقرت يوم الاثنين الماضي، للمرة الأولى منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، بأنها أرسلت قوات إلى الأراضي الروسية بموجب معاهدة الدفاع المشترك بين البلدين، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية.

كما أكدت أن جنودها ساعدوا موسكو في استعادة مناطق في كورسك كانت تحت السيطرة الأوكرانية لأشهر.

فيما أعرب بوتين عن امتنانه لزعيم كوريا الشمالية، كيم يونغ أون، وللقيادة العليا في بيونغ يانغ، على دعمهما عبر مشاركة مقاتليهم في صفوف القوات الروسية على الجبهات ضد الجيش الأوكراني.