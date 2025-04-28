إصابات إثر اصطدام قارب بعبّارة كانت تقل 40 شخصا في فلوريدا

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أفادت سلطات ولاية فلوريدا الأمريكية بإصابة عدة أشخاص إثر اصطدام قارب بعبارة كان على متنها عشرات الركاب قرب جسر ميموريال كوزواي في مدينة كليرووتر في الولاية.

وقالت سلطات الولاية إن أربعين شخصا كانوا على متن العبارة التي اصطدمت بالقارب قرب جسر في كليرووتر بولاية فلوريدا، مساء أمس الأحد، ولم يتضح عدد المصابين.

وأوضحت إدارة شرطة كليرووتر في بيان لها على موقع "إكس": "أعلن قسم الإطفاء والإنقاذ في المدينة الحادث حادث "إصابات جماعية" نظرا لعدد الإصابات وتم إخطار جميع المستشفيات المحلية وتم الإبلاغ عن حالات إصابات متعددة، ونقلت طائرات هليكوبتر اثنين من المصابين الأكثر خطورة".

وأضاف البيان أن القارب الذي اصطدم بعبارة كليرووتر لاذ بالفرار بعد الحادث وجميع المصابين كانوا على متن العبارة.

ولم يتضح بعد سبب الحادث ولم تذكر الشرطة عدد المصابين.

وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من المستجيبين الأوائل الذين هرعوا إلى مكان الحادث.

وفي السياق ذاته قال أحد حسابات مواقع التواصل إن شخصا واحدا على الأقل لقي مصرعه ونقل 12 آخرون إلى المستشفى إثر اصطدام عبارة بقارب ترفيهي قرب جسر ميموريال كوزواي في كليرووتر.

وتجري شرطة ولاية فلوريدا تحقيقا في الحادث.