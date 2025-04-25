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قبعات ترامب 2028 تثير الجدل.. هل يخطط لولاية ثالثة؟

25
APRIL
2025
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أفادت وسائل إعلام أميركية أن موقع الرئيس دونالد ترامب "The Trump Organization" بدأ يبيع قبعات "ترامب 2028"، بالإضافة إلى كؤوس وقمصان، دعما لاقتراح الرئيس بالترشح لولاية ثالثة.
 
وظهر إريك ترامب، أحد أبناء الرئيس، يرتدي القبعة الجديدة المعروضة للبيع عبر الإنترنت مقابل 50 دولارا.
 
كما يبيع المتجر قمصانا تحمل العبارة نفسها وشعارا بين قوسين يقول "أعد صياغة القواعد".
 
وكان الرئيس ترامب وأعضاء فريقه قد أشاروا مرارا وتكرارا إلى أنه يفكر في الترشح للبيت الأبيض للمرة الثالثة، وهو ما جادل النقاد بأنه ينتهك التعديل الثاني والعشرين للدستور.
 
ومع ذلك، قلل العديد من الجمهوريين من أهمية هذا الرأي واعتبروه مزحة.
 
وينص التعديل الثاني والعشرين للدستور على أنه "لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من مرتين، ولا يجوز انتخاب أي شخص شغل منصب الرئيس، أو تولى مهامه، لأكثر من عامين من فترة انتُخب لها شخص آخر رئيسا، لمنصب الرئيس أكثر من مرة".
 
ورغم هذا البند، صرّح ترامب مرارا لشبكة "إن بي سي نيوز" ووسائل إعلام أخرى بأنه "لا يمزح" بشأن سعيه لولاية أخرى في المنصب.
 
ووفق مراقبين فإن الديمقراطيين يميلون إلى الاعتقاد بأن الرئيس ترامب سيحاول على الأرجح شق طريق لإعادة انتخابه.
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