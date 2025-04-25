بؤرة توتر بين الهند وباكستان.. ما لا تعرفه عن كشمير

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منذ أيام والتوترات تتصاعد بين الهند وباكستان جراء الهجوم الدامي الذي وقع قرب بلدة باهالغام، في وادي بيساران السياحي بالجزء الهندي من إقليم كشمير، الثلاثاء الماضي.

فقد لوحت إسلام آباد بـ"عمل حربي"، فيما ردت نيودلهي بإغلاق مجالها الجوي ووقف التجارة، فضلا عن بقية الاتفاقيات المعمول بها بين البلدين.

منذ عام 1947

إلا أن النزاع حول هذا الإقليم ليس بجديد، فقد بدأ مباشرةً بعد تقسيم بريطانيا لمستعمرتها السابقة الهند عام 1947، إذ قرر حاكم الإقليم الهندوسي هاري سينغ حينها الانضمام إلى الهند على الرغم من وجود أغلبية مسلمة كانت تود الانضمام إلى باكستان.

إلا أنه لاحقا اقترح معاهدة لإبقاء الوضع على ما هو عليه، فقبلت إسلام آباد، ورفضت نيودلهي.

لتتفاقم التوترات وتندلع أول حرب بين سكان الإقليم والقوات الهندية عام 1947، ما مكن الهند من السيطرة على ثلثي المنطقة.

استفتاء لم ينفذ

حينها دخلت الأمم المتحدة على خط الأزمة وأصدر مجلس الأمن قرارا في أغسطس 1948 بوقف إطلاق النار وإجراء استفتاء لتقرير مصير الإقليم.

واقترحت الأمم المتحدة أن تنضم الأجزاء ذات الأغلبية المسلمة إلى باكستان، والأخرى ذات الغالبية الهندوسية إلى الهند، إلا أن هذا الاقتراح لم ينفذ.

ومنذ ذلك التاريخ خاضت الهند وباكستان 3 حروب بسبب هذا الإقليم الخلاب.

فيما كاد التفجير الانتحاري الذي وقع عام 2019 وأودى بحياة عشرات الجنود الهنود، يُشعل حرباً ضروساً، لاسيما أن الهند اتهمت حينها جماعة "جيش محمد" المدعومة من باكستان بتنفيذه.

وتقع كشمير المتنازع عليها شمال غرب الهند وشمال شرق باكستان وجنوب غرب الصين في وسط آسيا.

كما عرفت تاريخيا على أنها المنطقة السهلة في جنوب جبال الهملايا من الجهة الغربية.

إلى ذلك، تبلغ مساحة هذا الإقليم 242,000 كم مربع، وعدد سكانها أكثر من 15 مليون نسمة.

في حين تُقدّر نسبة المسلمين فيها بـ90%، وأتباع الديانة الهندوسية بـ8%، والبوذيُّون بواحد بالمئة.

هذا ويعد نهر السند أحد أطول أنهار القارة الآسيوية، لترسيم الحدود بين الهند وباكستان المسلحتين نوويا في كشمير.