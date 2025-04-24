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توقع وتحذير.. خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا

24
APRIL
2025
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عقب الزلزال الذي ضرب تركيا، الأربعاء، رجح خبير الزلازل الهولندي الشهير، فرانك هوغربيتس احتمالية حدوث هزات ارتدادية.

وفي منشور على منصة "إكس"، رد هوغربيتس على تساؤلات إمكانية حدوث زلزال كبير بناء على الهزات الارتدادية المرصودة بالقول: "من المحتمل حدوث هزات ارتدادية، وقد تكون أيضا بمثابة مقدمة لحدث أكبر، كن على أهبة الاستعداد تحسبا لأي طارئ".

وهز زلزال قوي مباني إسطنبول، الأربعاء، وقال مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني (جي.إف.زد) إن زلزالا بقوة 6.2 درجة ضرب تركيا.

وأضاف أن مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات.

وقال وزير الداخلية علي يرلي كايا على "إكس" إنّ "زلزالا بقوة 6.2 درجات ضرب سيلفري على بحر مرمرة في إسطنبول"، مضيفا أن السكان شعروا به في المحافظات المحيطة.

وشهدت مدينة إسطنبول سلسلة من الهزات الارتدادية اليوم الخميس، حسبما أعلنت وكالة إدارة الكوارث التركية.

ووفق وكالة إدارة الكوارث التركية فقد بلغت قوة إحدى الهزات الارتدادية 4.1 درجة على مقياس ريختر، مشيرة إلى تسجيل 185 185 هزة ارتدادية حتى الآن.

وقد أعاد الزلزال الجديد إلى الذاكرة زلزال فبراير 2023 وهو أعنف زلزال في تاريخ تركيا الحديث، إذ كانت قوته 7.8 درجة مما تسبب في دمار واسع وأودى بحياة أكثر من 55 ألفا وإصابة أكثر من 107 آلاف في جنوب تركيا وشمال سوريا.

 

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