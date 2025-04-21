كيف ينتخب مجمّع الكرادلة البابا الجديد؟

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ينعقد المجمّع الفاتيكاني، الذي يجتمع خلاله الكرادلة الناخبون في جلسة مغلقة، في كنيسة سيستينا، لانتخاب البابا الجديد. في ما يأتي لمحة عن مجريات التصويت التي حدّدها الدستور الرسولي «Universi Dominici Gregis»، الذي أقرّه البابا يوحنا بولس الثاني في عام 1996.

«الجميع خارجاً»

ينتقل الكرادلة الناخبون الذين هم دون الثمانين من العمر (والبالغ عددهم اليوم 135) إلى بيت القدّيسة مرتا في الفاتيكان، حيث يمكثون طوال المجمّع. وصباح اليوم الأوّل، يحضرون قدّاساً في كاتدرائية القدّيس بطرس. وبعد الظهر، يصلّون للروح القدس بحللهم الليترجية الحمراء والبيضاء. وعلى أنغام الترانيم، يدخلون في موكب إلى كنيسة سيستينا التي يُعاد تنظيمها للمناسبة، وتخضع لإجراءات عزل مشدّدة. ثمّ يحلفون على الإنجيل.

ووفق تقليد موروث من القرون الوسطى، ينطق مدير المراسم بعبارة «إكسترا أومنس» (الجميع خارجاً)، فيخرج الأشخاص غير المُخوّلين التصويت وتُغلق الأبواب، بهدف عزل الكرادلة عن العالم قدر المستطاع، وتجنّب أيّ تأثير خارجي.

«أنتخب كحبر أعظم»

وبالقرعة، يُختار ثلاثة كرادلة لفرز الأصوات، وثلاثة آخرين لجمع أصوات من هم بحالة مرض، وثلاثة مراجعين يدقّقون في عملية الفرز.

ويتلقّى الكرادلة الجالسين جنباً إلى جنب تحت اللوحة الجدارية الشهيرة لميكلانجلو «يوم الدينونة» أوراق اقتراع مستطيلة الشكل يكُتب في أعلاها «أنتخب كحبر أعظم» مع فراغ في الأسفل. ويكتب الناخبون يدوياً اسم مرشّحهم «بخطّ لا يمكن التعرّف عليه»، ويطوون الورقة مرّتين. ومن حيث المبدأ، يحظر على الكاردينال التصويت لنفسه.

ويتوجّه كلّ كاردينال بدوره إلى المذبح رافعاً بيده ورقة الاقتراع، بحيث يمكن رؤيتها بوضوح. ويدلي بصوت عالٍ بقسم باللاتينية مفاده «أشهد بيسوع المسيح الذي سيحكم عليّ أنّني أعطي صوتي لمن أعتبر أنه يجدر، بحسب مشيئة الله، انتخابه». ويضع البطاقة في صندوق الاقتراع بواسطة صينية على مرأى من فارزي الأصوات، وينحني أمام المذبح قبل الرجوع إلى مقعده. وهؤلاء الذين لا يسمح لهم وضعهم الصحيّ أو سنّهم بالتوجّه إلى المذبح، يسلّمون البطاقة إلى فارز الأصوات، الذي يضعها في الصندوق نيابة عنهم.

وبعد جمع كلّ الأصوات، يخض الفارز الصندوق لخلط الأوراق وينقلها إلى وعاء آخر قبل تكليف فارز ثانٍ بعدّها. ويدوّن فارزان الأسماء، في حين يتلوها ثالث بصوت عالٍ من خلال ثقب الأوراق بإبرة عند مستوى كلمة «أنتخب»، ويصلها واحدة بالأخرى، قبل أن يتحقّق المراجعون من عملية الفرز.

وإذا لم يحصل أيّ كاردينال على ثلثي الأصوات، ينتقل المجمّع مباشرة إلى الجولة الثانية. ويجري الكرادلة أربع جولات في اليوم، اثنتان منها صباحاً والأخريان في فترة بعض الظهر إلى حين انتخاب بابا.

وتُتلف أوراق الجولات السابقة وتحرق في موقد على يد الكاردينال المكلّف تصريف الأعمال لحين انتخاب بابا جديد. ويتصاعد من المدخنة التي يمكن رؤيتها من ساحة القدّيس بطرس دخان أسود إذا لم يتمّ انتخاب أيّ بابا، في حين يتحوّل لون الدخان إلى أبيض من خلال إضافة مواد كيميائية في حال تعيين حبر أعظم.

وإذا لم يتمّ التوصّل إلى نتيجة بعد ثلاثة أيّام، يتوّقف الكرادلة ليوم صلاة قبل استئناف دورات الانتخاب لحين تعيين بابا جديد.

«لدينا بابا»

ويتعيّن على البابا الجديد بعد انتخابه الردّ على سؤالين يوجّههما إليه عميد الكرادلة هما: أتقبلون انتخابكم الكنسي حبراً أعظم؟ وأيّ اسم بابوي تريدون انتقاءه؟ وعند الردّ بالإيجاب على السؤال الأوّل، يصبح الكاردينال المنتخب تلقائيا أسقف روما ورأس الكنيسة الكاثوليكية.

ويقوم كلّ كاردينال بدوره بتحيّة البابا مبايعا إيّاه حبراً أعظم، قبل أن يعلن عميد الكرادلة للمؤمنين «لدينا بابا»، وفق العبارة اللاتينية «أبيموس بابام»، فيخرج البابا الجديد إلى شرفة كنيسة القديس بطرس، ليعطي بركته للمدينة والعالم.

وكان البابا فرنسيس (88 عاماً) قد توفي اليوم، إثر إصابته بجلطة دماغية، تسببت في دخوله بغيبوبة، وفشل في الدورة الدموية للقلب، بحسب شهادة الوفاة التي أصدرها الفاتيكان.

وأعلن مدير إدارة الصحة والنظافة في الفاتيكان البروفيسور أندريا أركانجيلي، في شهادة الوفاة، أن «قداسة البابا فرنسيس (خورخي ماريو بيرغوليو) المولود في بوينوس آيرس (الأرجنتين) في 17 كانون الأول 1936، المقيم في دولة الفاتيكان، مواطن الفاتيكان، توفي في الساعة 7:35 صباحاً في 21 نيسان 2025 في شقته»، في مقر القديسة مارتا.