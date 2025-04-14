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لحمايتها من الزلازل المتوقعة.. تدعيم قباب مسجد آيا صوفيا

14
APRIL
2025
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بدأت تركيا مرحلة جديدة في أعمال الترميم الشاملة لمسجد آيا صوفيا الذي يعود تاريخه إلى نحو 1500 عام في إسطنبول، حيث ينصب تركيز هذه المرحلة على صيانة القباب التاريخية للمعلم من خطر الزلازل.
 
ويقول المسؤولون إن المشروع سيتضمن تدعيم القبة الرئيسية والقباب النصفية في مسجد آيا صوفيا، حيث سيتم استبدال أغطية الرصاص المتآكلة، وتجديد الهياكل الفولاذية، مع استمرار أداء الصلوات في المسجد من دون انقطاع.
 
الاستعدادات لأعمال الترميم في مسجد أيا صوفيا في إسطنبول هذا الشهرالاستعدادات لأعمال الترميم في مسجد أيا صوفيا في إسطنبول هذا الشهر
 
ومن المتوقع أن تسهل رافعة أبراج تم تركيبها حديثاً على الواجهة الشرقية أعمال الترميم من خلال نقل المواد، وتسريع وتيرة أعمال التجديد.
 
وقال الدكتور محمد سليم أوكتن، وهو مهندس إنشاءات ومحاضر في جامعة معمار سنان وعضو في المجلس العلمي المشرف على أعمال الترميم: "نقوم منذ ثلاث سنوات بأعمال ترميم مكثفة لمسجد آيا صوفيا والمباني المحيطة به".
 
وأضاف: "وفي نهاية هذه السنوات الثلاث، نركز على تعزيز قدرة مقاومة الزلازل لآيا صوفيا والمآذن والقبة الرئيسية والأقواس الرئيسية، خاصةً في ظل الزلازل المتوقعة في إسطنبول".
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