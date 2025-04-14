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ترامب يعلق على الضربة الروسية على أوكرانيا

14
APRIL
2025
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وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، الضربة الروسية التي خلّفت 34 قتيلا على الأقل في سومي بشمال شرق أوكرانيا، بأنها "مروّعة".

وقال الرئيس الأميركي للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية "آير فورس وان": "أعتقد أنه أمر فظيع. وقد قيل لي إنهم ارتكبوا خطأ. لكنني أعتقد أنه أمر مروّع".

وفي وقت سابق، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نظيره الأميركي دونالد ترامب إلى زيارة أوكرانيا لرؤية الدمار الذي خلفته العملية العسكرية الروسية، وذلك في مقابلة بثتها الأحد شبكة "سي بي إس" التلفزيونية الأميركية.

وسُجّلت المقابلة مع برنامج "60 دقيقة" قبل الضربة الروسية التي أسفرت الأحد عن 34 قتيلا على الأقل في سومي بشمال شرق أوكرانيا، وأثارت إدانات دولية.

ومتوجها في شكل غير مباشر إلى الرئيس الأميركي، قال زيلينسكي: "نريدك أن تأتي وترى. أنت تعتقد أنك تفهم ما يجري هنا. حسنا، نحن نحترم قرارك".

وتابع: "لكن من فضلك، قبل اتخاذ أي نوع من القرارات، وقبل أي شكل من أشكال المفاوضات، تعال لرؤية الناس والمدنيين والمقاتلين والمستشفيات والكنائس والأطفال... تعال وانظر، ومن ثم فلنمضِ قدما بخطة لإنهاء الحرب"، مضيفا أن الرئيس الأميركي "سيفهم ما فعله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وفي وقت يبدو أن ترامب بدأ يفقد صبره مع بوتين الذي لم يقبل عرضه المتعلق بالهدنة، اعتبر زيلينسكي أن "بوتين لا يمكن الوثوق به".

وأردف الرئيس الأوكراني: "لقد قلتُ ذلك للرئيس ترامب في مناسبات عدة (...) بوتين لم يرغب أبدا في وقف الحرب. لم يُرِد أبدا أن نكون مستقلين. بوتين يريد تدميرنا بالكامل".

وردا على سؤال حول تصريحات ترامب الذي كان قد وصف نظيره الأوكراني بأنه "ديكتاتور" وقال إن كييف هي التي بدأت الحرب، أبدى زيلينسكي أسفه لأن "وجهة النظر الروسية سائدة في الولايات المتحدة".

وقال إن "هذا مؤشر إلى التأثير الهائل للسياسة الإعلامية الروسية في أميركا".

 

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