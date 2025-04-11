تحطم مروحية في نيويورك وترامب يرثي الضحايا ومن بينهم مسؤول في "سيمنز" وعائلته

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لقي مسؤول في شركة "سيمنز" وزوجته وثلاثة من أطفالهم والطيار مصرعهم إثر تحطم مروحية في نهر هدسون في مدينة نيويورك، وكتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب معزيا بوفاتهم، بحسب "روسيا اليوم".

وجاء الحادث مساء أمس الخميس، بعد وقت قصير من إقلاع المروحية في رحلة سياحية فوق المدينة.



وأكد مسؤولون أميركيون أن الضحايا هم المسؤول التنفيذي في "سيمنز" الألمانية للطاقة، إسباني الجنسية، وزوجته، ميرسي كامبروبي مونتال، وأطفالهم الثلاثة، إلى جانب الطيار. وقد تحطمت المروحية في الجو قبل أن تسقط في مياه النهر.



وكانت المروحية تقوم برحلة لمشاهدة معالم نيويورك عندما وقع الحادث، الذي يُعد أحدث كارثة جوية تشهدها الولايات المتحدة. وتظهر صور نشرتها شركة الطيران الضحايا وهم يبتسمون خلال صعودهم إلى المروحية قبل إقلاعها مباشرة.



وعبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تعازيه عبر منصة "تروث سوشيال"، قائلاً: "يبدو أن ستة أشخاص، بينهم الطيار وشخصان بالغان وثلاثة أطفال، فقدوا حياتهم في هذا الحادث المأسوي. المشاهد مؤلمة، ونطلب العزاء لأسر الضحايا وأصدقائهم. وزير النقل شون دافي وفريقه يتابعون التحقيق، وسيتم الكشف عن تفاصيل الحادث قريبا".