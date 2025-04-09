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الأمير هاري يطعن ضد قرار رفع حراسته الأمنية الشخصية

9
APRIL
2025
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وصل الأمير هاري إلى محكمة الاستئناف في لندن، اليوم الثلاثاء، للطعن في قرار الحكومة بحرمانه من حراسته الأمنية الشخصية التي كانت تمولها الحكومة.
 
ومن المقرر أن يطالب الأمير هاري باستعادة حراسته الأمنية الشخصية في بريطانيا، حيث سيقيم قضيته أمام محكمة الاستئناف.
 
وفقد هاري، الذي يحمل ألقابا، من بينها دوق ساسكس، الحماية التي كانت تمولها الحكومة في فبراير/شباط 2020 بعدما تنحى عن دوره كعضو عامل في العائلة المالكة وانتقل إلى الولايات المتحدة.
 
ووصل الأمير إلى محكمة للطعن في حكم محكمة أدنى درجة والذي أيد قرار الحكومة بحرمانه من حراسته الأمنية الشخصية.
 
وكانت المحكمة العليا في لندن قضت العام الماضي، بأن قرار لجنة حكومية بتوفير حماية "مخصصة" لهاري عند الحاجة لم يكن غير قانوني أو غير منطقي أو غير مبرر.
 
وكان هاري ادعى أنه وعائلته معرضون للخطر، عند زيارتهم لوطنه بسبب العداء الموجه له ولزوجته ميغان، دوقة ساسكس، عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال الملاحقة المستمرة من قبل وسائل الإعلام.
 
وخالف هاري، البالغ من العمر 40 عاما، والابن الأصغر للملك تشارلز الثالث، أعراف العائلة المالكة بمقاضاة الحكومة وصحف شعبية.
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