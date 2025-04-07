living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رجل وحيد نفد بجلده.. من هو النّاجي الوحيد من رسوم ترامب!؟

7
APRIL
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب "يوم التحرير" الأربعاء الماضي، ضربت الخسائر العديد من الأسواق العالمية وأصحاب الثروات أيضاً من المقربين منه.

إلا أن رجلاً وحيدًا نفد بجلده، وتفادى الخسائر، ألا وهو الملياردير الأميركي وارن بافيت، رئيس مجلس إدارة شركة بيركشاير هاثاواي، البالغ من العمر 95 عاماً.

ويبدو أن بافيت توقع مثل هذا السيناريو أو أقلها التباطؤ في السوق، فباعت بيركشاير أسهمًا بقيمة 134 مليار دولار عام 2024 عندما كان سوق الأسهم لا يزال في ذروته.

كما أن الرجل التسعيني المعروف باهتمامه بالقيمة كان يشكو منذ سنوات من ارتفاع التقييمات بشكل مفرط، فامتنع عن استخدام أمواله في عمليات الاستحواذ الكبرى بسبب نقص الصفقات، وفق ما نقل موقع fortune.

وخفضت شركة بيركشاير هاثاواي العام الماضي حصتها في شركة أبل التي تأثرت كثيرًا خلال الموجة الأخيرة من رسوم ترامب، بنحو الثلثين، وهو ما يمثل الجزء الأكبر من مبيعات أسهم الشركة.

كذلك، باعت شركته أسهمًا في "بنك أوف أميركا" و"سيتي غروب"، اللذين انخفضت أسهمها بنحو 22% حتى الآن.

في المقابل، ارتفعت أسهم بيركشاير بنسبة 9%، رغم أنها تضررت بشكل طفيف قبل أيام، ما جعل ثروة بافيت الشخصية ترتفع على عكس غيره من المليارديرات، إذ ازداد صافي ثروته بمقدار 12.7 مليار دولار ليصل إجمالي ثروته إلى 155 مليار دولار، حسب مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات. وبهذا أضحى بافيت في المركز السادس على قائمة أغنياء العالم.

يشار إلى أن الرسوم التي فرضها ترامب على السلع المستوردة من كافة دول العالم أدت إلى خسائر فادحة بالنسبة لأغنى 3 رجال في العالم.

إذ محيت 30.9 مليار دولار من صافي ثروة صديقه الملياردير الأميركي إيلون ماسك، وكبدت جيف بيزوس مؤسس أمازون خسائر بقيمة 23.49 مليار دولار، كما تسبب بخسارة مارك زوكربيرغ مالك شركة ميتا، 27.34 مليار دولار، وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات.

إلى ذلك، عانى أغنى 500 شخص في العالم من أكبر خسارة في يومين سجلها المؤشر على الإطلاق.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout