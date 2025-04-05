هل تنبأ “ذا سيمبسون” بوفاة ترامب؟

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انتشر على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو زُعم أنه مقتطف من مسلسل “ذا سيمبسون” الشهير، وادعى بتوقع وفاة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الثاني عشر من أبريل عام 2025. يُظهر الفيديو شخصية تحمل ملامح ترامب مسجى في نعش ومحاطًا بأشخاص يبدون في حالة حداد، الأمر الذي أثار قلقًا وتساؤلات بين المستخدمين نظرًا لما يُعرف عن المسلسل من “تنبؤات” سابقة تحققت.

إلا أن مات سلمان، المنتج التنفيذي لمسلسل “ذا سيمبسون”، نفى صحة هذا المقطع بشكل قاطع. وأكد في تصريحات له أن المشهد المتداول لم يسبق له الظهور في أي من حلقات المسلسل على الإطلاق. وأوضح أن الصورة واللقطات الظاهرة في الفيديو تم التلاعب بها باستخدام برامج تعديل الصور مثل الفوتوشوب أو أنها مُنشأة بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي.

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تداول محتوى زائف ونسبه إلى مسلسل “ذا سيمبسون”. فمنذ عام 2017، انتشرت العديد من المقاطع والصور المضللة التي ادعت كذبًا أن المسلسل قد تنبأ بوفاة دونالد ترامب.

ويعود سبب انتشار هذه الشائعات جزئيًا إلى الشهرة التي اكتسبها مسلسل “ذا سيمبسون” بسبب “تنبؤات” أخرى تبين أنها تطابقت مع أحداث واقعية، مثل أعمال الشغب التي وقعت في مبنى الكابيتول الأميركي، ونهاية المسلسل الشهير “صراع العروش”، وانتشار جائحة فيروس كورونا، والعرض الذي قدمته الفنانة ليدي غاغا خلال استراحة ما بين شوطي مباراة السوبر بول، بالإضافة إلى العديد من الأحداث العالمية الأخرى.