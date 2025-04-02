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منظمة: 4 من كل 5 مهاجرين مهددين بالترحيل من أميركا مسيحيون

2
APRIL
2025
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كشف تقرير جديد أن ما يصل إلى أربعة من كل خمسة مهاجرين مهددين بالترحيل من الولايات المتحدة هم من المسيحيين، داعيا أتباع الديانة إلى التفكير في تأثير سياسات الترحيل الصارمة التي تتبعها إدارة الرئيس دونالد ترامب.
 
ووفقا للتقرير، فإن حوالي 10 ملايين مسيحي معرضون لخطر الترحيل، كما يعيش7 ملايين مواطن أميركي مسيحي في أسر تضم أفرادا مهددين بالترحيل.
 
وصدر التقرير تحت رعاية منظمات كاثوليكية وإنجيلية كبرى، مستندا إلى مجموعة من البيانات، بما في ذلك نسب الانتماء الديني بين المهاجرين والجنسيات المختلفة، بالإضافة إلى تحليل بيانات التعداد السكاني الأميركي الذي أجرته مجموعة مناصرة للمهاجرين.
 
 وقال ماثيو سورينز، نائب رئيس قسم المناصرة والسياسات في منظمة "وورلد ريليف" الإنسانية الإنجيلية، التي شاركت في إعداد التقرير: "رغم قلقنا العميق على إخواننا المسيحيين، لا يقتصر اهتمامنا على المهاجرين الذين يشاركوننا العقيدة فقط".
 
ونقلت أسوشيتد برس عن سورينز قوله: "كمسيحيين، نؤمن بأن جميع البشر، بغض النظر عن دينهم أو جنسيتهم، مخلوقون على صورة الله ويتمتعون بكرامة متأصلة". لكنه أشار إلى أن العديد من المسيحيين في الولايات المتحدة قد لا يدركون أن الغالبية العظمى ممن يواجهون خطر الترحيل يشاركونهم نفس العقيدة.
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