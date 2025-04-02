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مفاجأة جديدة..أطباء تشريح يكشفون تفاصيل وفاة مارادونا

2
APRIL
2025
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فيما لا تزال تفاصيل وفاة أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا تتكشف خلال المحاكمة الجارية في مشارف العاصمة بوينس آيرس ضد فريقه الطبي، كشف خبراء تشريح مزيدا من التفاصيل.

فقد شهدت المحكمة، أمس الثلاثاء، إفادات خبراء طب شرعي مشاركين في تشريح النجم الراحل، حيث أكدوا أن قلبه كان أكبر من الحجم الطبيعي، وأنه كان يعاني من تليف الكبد.

كما أوضحوا أنه لم يتم العثور على أي آثار للكحول أو المخدرات في جسده وقت وفاته.

"قلب متضخم"
وقال خبير الطب الشرعي أليخاندرو إزيكييل فيجا أمام المحكمة، إن قلب مارادونا كان "متضخما"، وبلغ وزنه 503 غرامات، في حين أن الوزن الطبيعي يتراوح بين 250 و300 غرام.

كما أوضح أن فحص القلب كشف عن معاناة مارادونا من "نقص مزمن في تدفق الدم والأكسجين" نتيجة الإقفار القلبي المزمن.

هذا وأكد تقرير التشريح أن الوفاة كانت ناجمة عن نوبة رئوية حادة ناتجة عن فشل القلب الاحتقاني، وفق ما نقلت "أسوشييتد برس".

يشار إلى أن مارادونا، الذي قاد الأرجنتين إلى لقب كأس العالم عام 1986، كان توفي في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 عن عمر ناهز 60 عاما، داخل منزله في ضواحي بوينس آيرس، بعد أيام فقط من خضوعه لجراحة لإزالة تجمع دموي بين جمجمته والمخ.

 

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