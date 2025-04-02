منع السوريين من دخول العراق... إلى أين يتجه التوتر بين بغداد ودمشق؟

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سبوتنيك: يخيم الحذر والترقب على العلاقات بين سوريا والعراق منذ وصول الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، إذ اتخذت بغداد العديد من الإجراءات الأمنية التي شملت منع دخول السوريين إلى البلاد، مع استثناء بعض الفئات.

هذا الأمر فسره خبراء بأنه يأتي في سياق الخطوات الاحترازية المرتبطة بالأمن القومي العراقي.



وأشاروا إلى أن الإجراءات الأخيرة استبقتها لجنة الأمن والدفاع النيابية في مارس/ آذار الماضي، باعتماد استراتيجية شاملة لضبط الحدود العراقية السورية التي تمتد إلى 600 كيلومتر، من خلال عدة إجراءات مباشرة، تأتي في إطار الإجراءات الاحترازية.