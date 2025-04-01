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إدارة ترامب تبدأ تسريح عاملين في وكالات صحية

1
APRIL
2025
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أفاد مصدران مطلعان بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فصلت اليوم الثلاثاء موظفين في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها وإدارة الغذاء والدواء في إطار خطتها لإلغاء 10 آلاف وظيفة في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

وأوضح موظف بإدارة الغذاء والدواء الأميركية أن الموظفين كان عليهم إظهار بطاقات التعريف عند مدخل المبنى وطُلب ممن فُصلوا المغادرة.

وفيما يتعلق بمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية، قال المصدر الثاني إن قرارات خفض الوظائف طالت المركز الوطني للصحة البيئية وإدارة خدمات إساءة استخدام المواد المخدرة والصحة النفسية والمركز الوطني للتحصين وأمراض الجهاز التنفسي.

ولم يتسن الحصول على تعليق بعد من مسؤولين في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

وتأتي الخطوة في إطار خطة واسعة النطاق وضعها الرئيس دونالد ترامب وحليفه الملياردير إيلون ماسك لتقليص عدد العاملين في الإدارات والوكالات الاتحادية.

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