تحذير من تعبير على السوشيال ميديا.. السجن قد يكون بانتظارك

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مع تزايد استخدام الرموز التعبيرية على وسائل التواصل الاجتماعي، تحذر السلطات البريطانية من أن بعض هذه الرموز قد قد تشير إلى أنشطة إجرامية وتكون وسيلة لتبادل رسائل مشفرة بين الجناة.

حذرت شرطة مقاطعة ساري البريطانية الآباء من ضرورة مراقبة الحسابات الاجتماعية لأطفالهم والانتباه إلى استخدام بعض الرموز التعبيرية التي قد تحمل معاني غير بريئة.

وأوضحت الشرطة حسب صحيفة "ديلي ميل" أن أبرز هذه الرموز هو "رمز كرة الثمانية" السوداء، الذي قد يظن البعض أنه مجرد إشارة إلى لعبة البلياردو، لكن في الواقع، يشير إلى جزء من أونصة (3.5 غرام) من المخدرات، وهو ما يعرف في عالم المخدرات بـ"كرة الثمانية".

وأكدت أن تجار المخدرات يستخدمون هذا الرمز كطريقة للتواصل حول المخدرات، وخاصة الكوكايين، رغم إمكانية استخدامه للإشارة إلى أنواع أخرى من المواد غير المشروعة مثل القنب الهندي أو الهيروين.

استخدام الرموز في الأنشطة الإجرامية

وتشير شرطة ساري إلى أن العصابات الإجرامية تستخدم الرموز التعبيرية بشكل متزايد كـ"رمز سري" للحديث عن المخدرات والعنف والنشاطات غير القانونية.

ووتوضح أنه في هذا السياق، يستخدم رمز "كرة الثمانية" للإشارة إلى شراء أو بيع المخدرات. كما أن الرموز الأخرى مثل "القنبلة"، "النار"، و"الصاروخ" قد تستخدم للإشارة إلى جودة المخدرات.

ولا تتوقف المخاطر عند المخدرات فقط، إذ تشير الشرطة إلى أن بعض الرموز التعبيرية قد تستخدم أيضا في سياقات متعلقة بالتحرش الجنسي أو الاعتداءات، مما قد يعرضك لعقوبة السجن.

وفي خطوة لتوعية الآباء، أطلقت شرطة ساري حملة "التوعية بالرموز التعبيرية"، تهدف إلى تعليم الآباء والمعلمين كيفية التعرف على المعاني الخفية لهذه الرموز.

وأكدت الشرطة أنها لا توصي بمراقبة رسائل الأطفال الخاصة، بل تشدد على ضرورة توعية الآباء بما قد تعنيه هذه الرموز في حال رؤيتها.