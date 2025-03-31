زيلينسكي يكشف عن دخله السنوي!

أفاد المكتب الصحافي الرئاسي الأوكراني، يوم أمس الأحد، نقلاً عن إعلان أصول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وعائلته، بأن دخله السنوي بلغ 15.2 مليون هريفنيا (حوالي 365 ألف دولار) خلال العام الماضي.

وجاء ما يقرب من نصف الدخل من بيع السندات الحكومية، بينما شمل المبلغ المتبقي راتب زيلينسكي، والفوائد المصرفية، وإيرادات الإيجار من العقارات الخاصة.

وأشار المكتب الصحافي الرئاسي في بيانه إلى أن "الرصيد النقدي لعائلة الرئيس في نهاية عام 2024 ظل دون تغيير كبير"، دون تحديد المبلغ بالضبط.

قبل توليه منصب الرئاسة، كان زيلينسكي ممثلاً معروفاً ومنتجاً سينمائياً وكاتب سيناريو. وتختلف تقديرات ثروته الإجمالية، حيث تشير بعض المصادر إلى أنه يمتلك عدة ملايين من الدولارات، لكن الأرقام الدقيقة غير معروفة.

في الوقت نفسه، ذكرت وكالة "يونيان" للأنباء أن طفلي زيلينسكي، أوليكساندرا وكيريلو، لا يزالان في أوكرانيا. وبسبب متطلبات منصبه والحرب الدائرة، قال الرئيس إنه يتبع "برنامج 5+5" لقضاء الوقت مع العائلة، والذي يتضمن قضاء خمس دقائق معاً في الصباح وخمس دقائق أخرى في المساء.